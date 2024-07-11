İki il arası 1 saat 20 dakika olacak! Saatler süren yolculuk dönemi sona erdi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı - Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2025 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı. Projenin fiziki ilerlemesinin yüzde 82,87 olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca altyapı işlerinin yaklaşık yüzde 97 seviyesine geldiğini bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya; yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşeceği ifade edildi. Bakan Uraloğlu, mevcut hat kapasitesinin 4 kat artacağını vurgulayarak, bu durumun hem yük taşımacılığı hem de yolcu taşımacılığı açısından büyük avantajlar sağlayacağını belirtti.



Ayrıca Bakan Uraloğlu, projenin Türkiye'nin Avrupa bağlantısının önemli bir halkası olduğunu ve Demir İpek Yolu güzergâhının ülkeden geçen bölümünü güçlendireceğini dile getirdi.



Diğer yandan, Bakan Uraloğlu, Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi'nin de devam ettiğini ve bu projeyle Ankara ile İzmir arasındaki seyahat süresinin 624 kilometreye düşürülerek 3 saat 30 dakikaya ineceğini aktardı. Projenin, İzmir'i ve güzergâhındaki diğer şehirleri Ankara'ya kapı komşusu yapacağını vurgulayan Bakan Uraloğlu, çalışmaların hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.







ANKARA-BURSA ARASI 2 SAAT 15 DAKİKA OLACAK

Bakan Uraloğlu, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında saatte 200 kilometreye varan hızlara ulaşacak şekilde tasarlanan 201 kilometrelik çift hatlı, elektrikli ve sinyalli yüksek hızlı demiryolu hattının inşaatının hızla ilerlediğini vurguladı. Yeni hattın tamamlanmasıyla Ankara-İstanbul hızlı tren hattına sorunsuz şekilde bağlanacağını, Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arasındaki seyahat süresinin önemli ölçüde yaklaşık 2 saat 15 dakikaya ineceğini ifade etti.





ANKARA-İSTANBUL ARASI 80 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin Ankara-İstanbul arasındaki yolculukta hız, maliyet etkinliği ve güvenliği artırmayı hedeflediğini vurguladı. Rotanın Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı ve Kocaeli'ne kadar uzanıp İstanbul'a, oradan da Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacağını belirtti.

Uraloğlu, toplam 14 kilometrelik 19 viyadük ve 120 kilometreyi aşan 52 tünelin inşasını kapsayan projenin 344 kilometre uzunluğunda olacağını açıkladı.





"SAATTE 350 KİLOMETRE HIZA ULAŞABİLECEK"

Uraloğlu, saatte 350 kilometreye varan hızlarda yolculuk yapabilen Süper Hızlı Tren'in Ankara-İstanbul arasındaki mesafeyi 80 dakikaya, yani 1 saat 20 dakikaya indireceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu ayrıca Malatya-Narlı, Eskisehir-Antalya, Kırıkkale-Delice-Çorum, Delice-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Demiryolu Projelerinin yapımının planlandığını anlattı.