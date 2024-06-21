İki ilde anız yangını: acı haber açıklandı

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Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki anız yangını kontrol altına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de ise 2 vatandaşın yangında hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise yangında etkilenen 44 kişiden 10'unun durumunun ağır olduğunu belirtti.





Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada yangınla ilgili bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3, Mardin'de ise 2 vatandaşın yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.





İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Köksalan Kırsal Mahallesi'nde saat 22:15'te anız ve örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın etkisiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerine yayılan yangın, Mardin Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahallelerine doğru da ilerledi. Ancak ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın yoğun çabaları sonucu tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında maalesef Diyarbakır'da 3 vatandaşımız, Mardin'de ise 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralılarımızın tedavileri devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu.