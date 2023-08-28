İki kurbağa arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'lu olanlar buluyor! 100 kişiden 3 kişinin sonuca ulaştığı zorlu test

Kafaları karıştıracak olan yeni bulmaca geldi. Nilüfer yaprağında oturan kurbağanın bulunduğu bu iki fotoğraf arasında 5 fark var. Bulmak için 16 saniye süreniz var. Neredeyse aynı gibi görülsede farklar mevcut. İşte testin sonucu...

Görsele ilk önce bakıldığın farklar dikkat çekmesede bu iki resim arasında 5 fark vardır. Yüksek IQ'lı olduğunuzu gösteren bu test birçok kişiyi fazlasıyla zorluyor. Öncelikle 5 farktan 3'ü hemen dikkatini çekebilir. Fakat geriye kalanları bulmakta zorlanabilirsiniz.

Ağaca, kelebeklere, arkadaki mantara, kurbağanın benekleri ve eline bakıldığında zorlanmadan sonuca ulaşabilirsiniz. İşte 5 farkı gösteren görsel aşağıda.



