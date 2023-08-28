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İki kurbağa arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'lu olanlar buluyor! 100 kişiden 3 kişinin sonuca ulaştığı zorlu test

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İki kurbağa arasındaki 5 farkı sadece yüksek IQ'lu olanlar buluyor! 100 kişiden 3 kişinin sonuca ulaştığı zorlu test
Optik illüzyon testleri yoğun ilgi görürken bilişsel işlevi artırmaya ve beyni sağlıklı tutmaya yardımcı olan araçlardır. Yüksek IO'lu olanların 16 saniyede bulduğu zorlu test haberimizde.

Kafaları karıştıracak olan yeni bulmaca geldi. Nilüfer yaprağında oturan kurbağanın bulunduğu bu iki fotoğraf arasında 5 fark var. Bulmak için 16 saniye süreniz var. Neredeyse aynı gibi görülsede farklar mevcut. İşte testin sonucu...

Görsele ilk önce bakıldığın farklar dikkat çekmesede bu iki resim arasında 5 fark vardır. Yüksek IQ'lı olduğunuzu gösteren bu test birçok kişiyi fazlasıyla zorluyor. Öncelikle 5 farktan 3'ü hemen dikkatini çekebilir. Fakat geriye kalanları bulmakta zorlanabilirsiniz.

Ağaca, kelebeklere, arkadaki mantara, kurbağanın benekleri ve eline bakıldığında zorlanmadan sonuca ulaşabilirsiniz. İşte 5 farkı gösteren görsel aşağıda.

kurbağa arasındaki fark

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