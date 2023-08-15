İki resim arasındaki farkı kimse bulamıyor! Muhabbet kuşlarına dikkat: Süre başladı!
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İki resim arasındaki farkların bulunması sıkça karşımıza çıkarken beyin sağlığı için büyük önemi vardır. IQ seviyesi yüksek olanların en fazla 9 saniye içerisinde bulması bekleniyor. İşte muhabbet kuşları arasındaki farkı gösteren test...
Aynı gibi görülsede farklı olan noktaların bulunduğu resimler arasında 3 farkın bulunması isteniyor. Yüksek IQ'lu olanların 9 saniyede bulabileceği farklar oldukça basit noktalar olarak görülüyor. İşte iki resim arasındaki 3 fark haberimizde.
3 farktan 2'si hemen gözümüze çarpsa da geriye kalanın bulunması ise kolay olmuyor. 9 saniyede sonuca ulaşmayanlar için yanıt haberimizde yer almaktadır. Yuvadaki yumurta sayısı, kuşların kuyruk kısmı ve kafasını eğen kuşun boynundaki fark dikkatleri çekti.
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