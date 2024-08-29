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İki Türk İçin Bisikletle Türkiye Yolculuğu

Almanya'dan bisikletle Türkiye'ye yola çıkan iki Türk, yolculuklarını vatan sevgisiyle şekillendiriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:44
İki Türk İçin Bisikletle Türkiye Yolculuğu

Yola Çıktılar: Almanya'dan Türkiye'ye Bisiklet Yolculuğu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) bölgesinde yaşayan iki Türk, bisikletleri ile Türkiye'ye doğru yola koyuldu. Marl kentinde bir firmada çalışmakta olan Murat Yaman, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'ye duyduğu özlemi ve vatan sevgisini belirtmek için arkadaşı Nedim Karadağ ile bu yolculuğu gerçekleştirdiğini ifade etti.

Önceki Deneyimler

Murat Yaman, daha önce Almanya'nın çevresindeki ülkelere macera dolu kısa yolculuklar yaptıklarını belirtti. Yaman, Türkiye'ye gitme kararının geçen yıl alındığını ve her yıl düzenledikleri arabayla yolculukların bu sene bisikletle olacağını açıkladı.

Yolculuğun Hedefi

Daha önceki yıllarda Türkiye'ye arabayla gitmenin yanı sıra bu yıl yolları daha yakından görmek amacıyla bisikletle seyahat etme kararı aldıklarını söyleyen Yaman, yolculuklarının tahminen 10 ila 14 gün süreceğini ve bu süre sonunda Türkiye'ye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan hasretini ve Türkiye sevgilerini göstermek için" bisikletleriyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan hasretini ve Türkiye sevgilerini göstermek için" bisikletleriyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan...

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde yaşayan Murat Yaman ve Nedim Karadağ, "vatan hasretini ve Türkiye sevgilerini göstermek için" bisikletleriyle Türkiye'ye doğru yola çıktı.

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