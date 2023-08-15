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İki üniversitede yemekhane ücretlerine dev zam geldi

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İki üniversitede yemekhane ücretlerine dev zam geldi
Üniversite tercih süreci devam ederken zam haberleri de peş peşe geliyor! Tüm detaylar haberimizde.

Üniversite heyecanı yaşayan adaylar daha okullar açılmadan zamlardan etkilenmeye başladı. İki üniversitenin yemekhanesine büyük zam yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İKİ ÜNİVERSİTEDEN ZAM HABERİ

Zam haberleri öğrencileri de vurmaya devam ediyor. Ekonomiden en çok etkilenen kesimden olan öğrenciler üniversite boyunca maddi anlamda nasıl geçineceklerini düşünürken iki üniversitenin yaptığı yemekhane artışları herkesi üzdü. İlk haber Marmara Üniversitesi'nden geldi. 

üniversitelerin yemekhane ücretleri artıyor

Marmara Üniversitesi yemekhanesi yüzde 200 zam yaptı ve 5 TL olan yemek ücretleri 15 TL'ye yükseldi. Akdeniz Üniversitesi de geçtiğimiz günlerde bir öğün fiyatını 6 TL'den 14 TL'ye, ikinci öğün fiyatlarını da 6.5 TL'den 40 TL'ye yükseltti. Öğrenciler sosyal medyadan tepki göstermeye devam ediyor. 

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