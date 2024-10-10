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İkinci Dünya Savaşı'nda Kaybolan Monet Tablosu 83 Yıl Sonra Sahiplerine İade Edildi

Naziler tarafından çalındığı düşünülen Claude Monet'nin tablosu, 83 yıl aradan sonra asıl sahiplerinin torunlarına geri verildi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 11:41
İkinci Dünya Savaşı'nda Kaybolan Monet Tablosu 83 Yıl Sonra Sahiplerine İade Edildi

83 Yıl Aradan Sonra Bir Tablo Daha Bulundu

İkinci Dünya Savaşı sırasında kaybolan ve Naziler tarafından çalındığı düşünülen ünlü Fransız ressam Claude Monet'ye ait "Bord de Mer" tablosu, tam 83 yıl sonra asıl sahiplerinin torunlarına teslim edildi.

Tablo Nasıl Bulundu?

Amerikan basınına yansıyan haberlere göre, Avusturya'da yaşayan bir çift, Monet'in eserlerinden biri olan "Bord de Mer" tablosunu kaçırılmasından beri arıyordu. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yapılan incelemelere göre, bu eser, 1941 yılında Viyana'daki evlerinden kaçan bir çiftin malıydı ve o dönemde açık artırmada satıldı.

Tablonun Macerası

Tablo, savaş sırasında kaybolmuş ve 2016 yılında Fransa'da bir sergide tekrar ortaya çıkmıştır. Daha sonra New Orleans merkezli bir antika satıcısı tarafından satın alınan eser, Washington eyaletinde yaşayan bir çifte satıldı.

FBI'nın Soruşturması

Antika satıcısının tablonun geçmişini öğrenmesinin ardından FBI bu eserle ilgili soruşturma başlattı. Tablonun mevcut sahipleri, Monet eserini 500 bin dolar üzerinde bir değerle Houston'da açık artırmaya çıkardı. Ancak tablonun geçmişini öğrenmelerinin ardından FBI'ye teslim etmekte tereddüt etmediler.

İade Süreci

Asıl sahiplerinin torunları, bu eseri bulabilmek için hayatları boyunca çaba sarf ettiler. Nihayet, "Bord de Mer" tablosu çalınmasının üzerinden 83 yıl geçtikten sonra torunlarına iade edildi.

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