İkinci el araba almak için bekleyenler dikkat! Sadece 12 gününüz kaldı

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği düzenlemelerin etkisiyle ikinci el araç satışları düşmeye başladı. Uzmanlar, bu eğilimin eylüldeki 13 gün içinde fiyatların artmasına neden olabileceğini söylüyor. İşte detaylar...





İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araç satışlarına dair yeni düzenlemelerinin ardından bir ay geçti. Bu bir ay içinde, talepte yaşanan düşüş, fiyatlarda gerileme ve ilan sitelerinde satılamayan araçların açık oto pazarlarında görülmesi gibi birçok konu gündemde yer aldı. Hem açık oto pazarlarında hem de yetkili ikinci el bayilerinde neredeyse hiçbir hareketlilik yaşanmadı. Bazı satıcılar, ağustos ayının sonunda hala bir satış bile gerçekleştiremediklerini ifade etti. İşte diğer ayrıntılar...







Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği önlemler ise etkisini gösterdi. Önceden yatırım amacıyla araç alıp satarak kar elde eden "al-satçılar" yerine, araç ihtiyacı olan vatandaşlar öne çıktı. Ancak, fiyatların düşüp düşmeyeceği endişesiyle alımlarını erteleyen bu kişiler, henüz alım yapmadılar. Bakanlığın adımları sayesinde fiyatlar genel olarak istikrar kazandı. Ancak, ikinci el araç fiyatlarında büyük bir düşüş gözlemlenmedi. Satıcılar, "Fiyatların düşmesini beklemek daha mantıklı" yaklaşımını benimsiyorlar.

Ticaret Bakanlığı'nın amaçladığı fiyat istikrarı sağlandı gibi görünüyor, ancak tüketici beklentisi henüz tam anlamıyla karşılanmış değil. İkinci el araç piyasasında alıcılar, daha düşük fiyatlar için beklemeyi tercih ediyorlar. Özetlemek gerekirse, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler sayesinde ikinci el araç piyasasında dengelenme sağlanmış, ancak beklenen büyük fiyat düşüşü henüz gerçekleşmemiştir.

Uzmanlar, her iki tarafın da bekleme pozisyonuna geçmesi sonucu talebin biriktiğini ifade ediyor. Eylül ayından itibaren bu biriken talebin fiyatların yükselmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Bu noktada, ikinci el otomobil almak için en uygun zamanın geldiği belirtiliyor.

İstanbul Rami'deki açık oto pazarından Hüsamettin Yeşil, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, ikinci el araç almak isteyenlerin şu anda zorlandığını dile getirdi. Geçen sene yaşanan benzer bir dönemde 3 ay boyunca benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Yeşil, o dönemde fiyatların hafifçe düşüş gösterdiğini ancak yıl sonuna doğru tekrar yükseldiğini belirtti. Şu an itibarıyla fiyatlarda büyük bir düşüşün olmadığını söyleyen Yeşil, yıl sonuna doğru taşıt veya bireysel kredi olanaklarının artması durumunda ikinci el araç talebinin ve fiyatlarının tekrar yükselme ihtimaline işaret etti.

Bu bağlamda, hem alıcıların hem de satıcıların bekleme durumunun fiyatların geleceğini etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlar, beklemeye geçen talebin etkisiyle fiyatların artma olasılığının yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu durum, ikinci el araç almak isteyenler için doğru bir zaman olabileceğini gösteriyor.