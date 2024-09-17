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İkinci El Araç Alışverişinde Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Oluyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin 27 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:29
İkinci El Araç Alışverişinde Güvenli Ödeme Sistemi Zorunlu Oluyor

Yeni Dönem: Güvenli Ödeme Sistemi

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek için geliştirdiği Güvenli Ödeme Sistemi'ni 27 Eylül'den itibaren zorunlu kılacağını duyurdu.

Açıklama ve Uygulama Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu yeni sistemin dolandırıcılık vakalarının önüne geçeceği vurgulandı. Açıklamada, "İkinci el araç alım satımında güvenliği artırmak için yeni bir sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği işbirliği ile hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi, 27 Eylül'den itibaren uygulamaya girecek" denildi.

Nasıl İşleyecek?

Sistem, dolandırıcılık olaylarını ortadan kaldırmak amacıyla aşağıdaki adımlarla işleyecek:

  • Satıcı, güvenli ödeme sürecini başlatacak.
  • Alıcı, notere gitmeden önce referans numarası ile ödemeyi aracı kuruluşa yapacak.
  • Satış onaylandığında, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

Böylece, ikinci el araç alım satım işlemleri güvenlik altına alınmış olacak.

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