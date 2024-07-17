İkinci el araç pazarında Renault zirvede, Mercedes en yavaş satılan marka!

Haziran ayında çevrim içi mecralarda 330 bin 405 kurumsal ilan yayınlandı. İlan sayısında mayıs ayına göre yüzde 20 düşüş yaşanırken, 2023 Haziran'ına kıyasla yüzde 11 artış kaydedildi. Indicata'nın verilerine göre, yayınlanan ilanların yüzde 48'i olan 156 bin 974 araç satıldı. Satış adetlerinde mayıs ayına göre yüzde 2, geçen senenin aynı ayına göre ise yüzde 13 azalma gözlendi.

Geçen ay en çok satılan araçlar motor tipine göre değerlendirildiğinde, dizel araçlar 91 bin 797 adetle ilk sırada yer aldı. Dizel araçları 58 bin 266 satışla benzinli araçlar takip etti. Oto gazlı araç satışları 4 bin 99, hibrit araç satışları 1.421 ve elektrikli araç satışları ise 1.391 oldu. Haziran 2023'te 1.077 ikinci el elektrikli araç satılmıştı.

Haziran ayında ikinci el çevrim içi pazarda araçların ortalama satış süresi 51 gün olarak belirlendi. Renault marka araçlar 42 günle en hızlı satılan araçlar olurken, Mercedes-Benz marka araçlar 65 günle en yavaş satılan araçlar oldu.

Bu verilere dayanarak, ikinci el araç pazarında özellikle Renault ve SUV tipi araçların hızlı satışı öne çıkarken, Mercedes gibi lüks markaların satış süresinin daha uzun olduğu görülüyor.