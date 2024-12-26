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İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme: Süre 2025'e Kadar Uzatıldı

İkinci el motorlu taşıtların 6 ay ve 6 bin kilometre kuralı 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:16
İkinci El Araç Satışında Yeni Düzenleme: Süre 2025'e Kadar Uzatıldı

İkinci el motorlu kara taşıtları için önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile, araçların pazarlanması veya satışının geç yapılma koşulu 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile beraber, ikinci el araçların, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmeden satışı mümkün olmayacak.

Yenilikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtları satışı yapan firmalar, otomobil, motosiklet ve arazi taşıtları dahil olmak üzere, belirtilen süre ve kilometre koşullarına uymak zorunda kalacaklar.

Ayrıca, bu süreçte ikinci el araçların üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde satışı da 1 Temmuz 2025'e kadar gerçekleştirilemeyecek. Bu düzenlemeler ile Bakanlık, gerekli durumlarda bu süreyi 6 ay kadar uzatma yetkisine de sahip oldu.

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