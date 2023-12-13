İkinci 'Gizli Fon' vakası: Banka çalışanı 100 milyon dolar vurgunla kayıplara karıştı

Olay, geçen yıl Ağustos ayında ortaya çıktı. Bir kamu bankasının Kadıköy şubesinde çalışan Ü.G. isimli bankacı, çevresindeki insanlara yatırım fırsatları sunarak, paralarını toplamaya başladı. Ü.G., müşterilerine, paralarını bankanın özel bir fonuna yatırdığını, bu sayede yüzde 5 ile yüzde 7 arasında değişen oranlarda kar elde edeceklerini söyledi. Ancak bu sözler, tamamen yalandı. Ü.G., müşterilerinin paralarını bankanın fonuna yatırmak yerine, kendi hesabına aktardı. Böylece, 100 milyon dolarlık bir vurgun gerçekleştirdi.

Mağdurlar, Savcılığa Başvurdu

Banka müşterileri, dolandırıldıklarını fark edince Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Savcılık, Ü.G. isimli bankacı hakkında soruşturma açtı. Ü.G., 4 Ağustos 2022’de savcıya ifade verdi. Fakat bankacı, ifadesinin sonrasında tutuklanmadı. Ü.G., izini kaybettirdi.

Mağdurların Avukatı, Dosyanın Raflara Kaldırıldığını İddia Etti



Ü.G. tarafından dolandırıldıklarını söyleyen 15 kişilik grup, bugün Anadolu Adalet Sarayı önünde basın toplantısı düzenledi. Grubun avukatı Abdullah Bişaroğlu, savcılığın dosyayı göz ardı ettiğini öne sürdü. Bişaroğlu, “Ü.G. çevresindeki insanlardan farklı miktarlarda paralar alarak yüksek kar sözü verdi. Sonra da bu paraları çalarak ortadan kayboldu. Kamuoyunun ilgisini çeken futbolcular gibi tanınmadıkları için dosyalarında bir ilerleme sağlanmıyor. Savcılığa gönderilen ısrarlı dilekçelere rağmen savcılık bu dosyada hiçbir işlem yapmıyor.” diye konuştu.

Abdullah Bişaroğlu, Ü.G.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığını söyleyerek, “Şahıs hakkında devam eden beş tane soruşturma dosyası var, hepsi bugün bu dosyada birleştirilmiş durumda. Suç duyurusunda bulunmayan müştekiler var. Bugün onlar için ayrıca suç duyurusunda bulunacağız. Bu şahıs hakkında adli işlemlerin ivedilikle ve usule uygun bir şekilde yapılması gerektiği inancı taşıyoruz.” şeklinde ifade etti.



Banka, Sorumluluk Reddetti

Dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak bankadan da bir açıklama geldi. Banka, müşterilerinin mağduriyetini önemseyerek, konuyu takip ettiklerini belirtti. Ancak banka, sorumluluğu reddederek, “Müşterilerimizin, bankamızın resmi kanalları dışında, şahsi hesaplara para aktarmaları, bankamızın bilgisi ve kontrolü dışındadır. Bu nedenle, bankamızın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.” dedi.

Dolandırıcılık Olayı, Hukuk ve Ekonomi Gündemine Oturdu

100 milyon dolarlık dolandırıcılık olayı, Türkiye’nin hukuk ve ekonomi gündemine oturdu. Olay, bankacılık sisteminin güvenliği, müşteri hakları, yargı süreci, dolandırıcılıkla mücadele gibi konularda tartışmalara yol açtı. Uzmanlar, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi için, bankaların, müşterilerin ve devletin daha etkin önlemler alması gerektiğini belirtti.