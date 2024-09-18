İkinci Nesil Starlink Uyduları Daha Güçlü Elektromanyetik Radyasyon Yaydığı Belirlendi

İkinci Nesil Starlink Uydularının Radyasyonu Artıyor

Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü (ASTRON) tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Starlink'in ikinci nesil V2 Mini uydularının, önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha fazla "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu.

Araştırma Detayları

Bu araştırma, Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlandı ve Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağı kullanılarak yapıldı. ASTRON'dan uzmanlar, V2 Mini uydularının emisyonlarının, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından belirlenen limitlerin üzerinde olduğunu belirtti.

Uzmanın Açıklamaları

BBC'ye yaptığı açıklamada, ASTRON'un Direktörü Profesör Jessica Dempsey, "Starlink uyduları bu denli emisyonla her fırlatıldığında gökyüzünü görme kabiliyetimiz daha da azalıyor." ifadelerini kullandı.

Starlink Projesi Nedir?

Starlink, SpaceX tarafından, dünyanın en uzak ve hizmet alamayan bölgelerine internet erişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir uzay tabanlı sistemdir. Elon Musk'ın kurduğu SpaceX, dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk bir ağ kurmayı hedefliyor ve şu ana kadar 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu fırlatılmış durumda. Projenin 2027 yılına kadar tamamlanması planlanıyor.