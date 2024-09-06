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İkiz Kardeşler Üniversite Hayallerini Birlikte Gerçekleştirdi

Eğitim hayatlarını birlikte sürdüren ikiz kardeşler, üniversite hayallerini bir yıl erteleyerek aynı bölümde eğitim almayı başardı.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:22
İkiz Kardeşler Üniversite Hayallerini Birlikte Gerçekleştirdi

İkizlerden Birlikte Üniversite Başarısı

Van'da yaşayan ikiz kardeşler Beyzanur ve Nisanur İmre, eğitim hayatlarına birlikte devam etmek için üniversite hayallerini bir yıl ertelediler. Geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almalarına rağmen, ayrılmamak için tercih yapmadılar.

Kafkas Üniversitesi'nde Hemşirelik Bölümüne Yerleştikleri İçin Mutlular

Beyzanur, bu yıl kardeşiyle birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşmeyi başardı. Kalacakları yurt için gerekli işlemleri yapan ikiz kardeşler, iyi bir hemşire olmak için hevesle çalışmalarını sürdürüyor.

İkizlerin Eğitim Yolculuğu ve Aile Desteği

19 yaşındaki Beyzanur İmre, "Geçen sene daha yüksek puan almıştım ama kardeşimden ayrılmak istemediğim için tercih yapmadım. Bu yıl birlikte çalışarak aynı yeri kazandık" diyerek hislerini paylaştı. Nisanur İmre de, "Fazladan bir arkadaşa ihtiyaç duymadım. Çok mutluyuz ve aynı bölüme yerleştik" sözleriyle ailelerinin eğitim konusundaki desteğine değindi.

Aile Gururu ve Destek

Anne Feride İmre, çocuklarının başarılarıyla gurur duyduğunu belirtirken, her zaman onlara destek verdiğini vurguladı. Aile, çocukların aynı bölümde okuyacak olmasından dolayı sevinçli. Ayrıca nene Hazal İmre, torunlarına başarılar dileyerek onların yolculuğunda gurur duyduğunu ifade etti.

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim...

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim...

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim...

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim...

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim...

Van'da geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) daha yüksek puan almasına rağmen eğitim hayatını birlikte sürdürdüğü ikizinden ayrılmamak için tercih yapmayan Beyzanur İmre, bu yıl kardeşi Nisanur ile birlikte Kafkas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşti.

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