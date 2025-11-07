İkizce TOKİ: Malatya’nın Yeni Yükselen Değeri

Toplantı: Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İkizce TOKİ Konutları 2. Bölge 1. Etap’ta düzenlenen "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" toplantısında site sakinleriyle bir araya geldi. Toplantıda vatandaşların talep ve önerileri dinlendi; proje kapsamındaki altyapı, sosyal donatı ve hizmetler ele alındı.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Her hafta bir mahallede Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘asrın felaketi’ büyük depremlerin ardından TOKİ tarafından inşa edilen İkizce TOKİ Konutları’nın 2. Bölge 1. Etabında gerçekleştirildi. Toplantıya Prof. Dr. İlhan Geçit, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Malatya Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Emlak Konut idarecileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Kamu ve Yerel Yetkililerin Mesajları

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı toplantıda şunları söyledi: "Yaşadığımız büyük depremlerde hepimiz çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldık. Allah’a şükürler olsun ki büyük, güçlü ve dirayetli bir devlete sahibiz. Malatya o günden bugüne kadar baştan aşağıya yeniden imar ve ihya edildi. Kalıcı konutlarımız, işyerlerimiz ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni yatırımlarla birlikte şehrimizin dört bir tarafında yaşanan bu büyük dönüşüm, sadece fiziki yatırımlarla değil; gönüllere dokunan, insan odaklı hizmetlerle de kendini gösteriyor. İkizce TOKİ Konutlarımız ise bugünden geleceğe bırakılan çok değerli bir eserdir, burayı gördükçe insan gururlanıyor, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Böylesine dev eserler ortaya çıkarmak büyük devlet olmanın en güçlü göstergesidir. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin".

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise site sakinlerinin taleplerini dinleyerek, ilçede yürütülen çalışmalar, deprem sonrası yapılan yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Geçit toplantıda şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat depremleri hepimizin hayatında derin izler bıraktı. Malatya olarak çok zor bir dönemden geçtik. Ancak o büyük felaketin ardından el birliğiyle ayağa kalkıyoruz. Yeşilyurt’umuz depremden en fazla etkilenen merkez ilçeler arasında ikinci sırada yer alıyor. Büyük ve güçlü bir devlet olduğumuzu, 6 Şubat depremlerinden bugüne kadar şehrimizin farklı bölgelerinde ve ilçemizde hayata geçen yeni konutlar ve işyerleriyle birlikte bir kez daha tüm dünyaya göstermiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve güçlü liderliğinde Bakanlıklarımızın, Valiliğimizin, Milletvekillerimizin, ilgili tüm kamu ve kurumlarımızın büyük gayretleriyle Malatya ve Yeşilyurt yeniden inşa ediliyor. İkizce TOKİ Konutlarında hayatın başlamış olması, vatandaşlarımızın güvenli evlerine taşınmış olması bizleri mutlu ediyor. Toplumsal yaşamda eksikler ve sıkıntılar asla bitmez, ortaya çıkan sorunları, hep birlikte el ele vererek çözüme kavuşturacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Sorunları çözmek için bizler buradayız".

Projeler ve Yeni Yatırımlar

Başkan Geçit, İkizce TOKİ’ye ilişkin detayları paylaşırken, bölgeye kazandırılacak yatırımları şu şekilde özetledi: Yaklaşık 30 bin konutın yer alacağı projede; ticarethaneler, ofisler, okullar, Gençlik Merkezi, cami, spor sahaları ve sağlık ocaklarının da bulunacağını belirtti. Belediye olarak temizlik, çevre düzenlemesi ve park-bahçe bakım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için tüm imkânların seferber edildiğini vurguladı.

Başkan Geçit ayrıca, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla gençlik merkezi projesi, kadınlar için modern spor alanları, çocuklar için yeni nesil parklar ve LGS ile YKS hazırlıklarına yönelik ücretsiz kurs merkezleri planlandığını aktardı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye kazandırılacak büyük bir spor kompleksi projesinin sürdüğünü, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise anaokulundan liseye kadar eğitim kurumlarının inşasının devam ettiğini söyledi.

İkizce’nin Geleceği

İkizce’nin yeni yatırım alanlarıyla birlikte Malatya’nın güçlü bir alt merkezi haline geleceğini belirten Başkan Geçit, bölgeye Malatya merkezinde sunulan hizmetlerin taşınacağını, vatandaşların rahat ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilecekleri ticaret alanlarının oluşturulacağını ifade etti. TOKİ tarafından ihaleleri tamamlanan ticari alanların yanı sıra belediyenin katkılarıyla gençlik merkezleri, parklar, spor kompleksleri, okullar ve yeni ticarethanelerin İkizce TOKİ’ye kazandırılacağını hatırlattı.

İkizce TOKİ, Malatya’nın yeniden inşasında önemli bir adım olarak tanımlanırken; yetkililer, vatandaşların taleplerini çözmek ve bölgenin yaşam kalitesini yükseltmek için koordineli çalışmaların süreceğini belirtti.

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF. DR. İLHAN GEÇİT, İKİZCE TOKİ KONUTLARI 2. BÖLGE 1. ETAP’TA DÜZENLENEN "VATANDAŞ SORUYOR, BAŞKAN CEVAPLIYOR" TOPLANTISINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. TOPLANTIDA SİTE SAKİNLERİNİN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEYEN BAŞKAN GEÇİT, YAKLAŞIK 30 BİN KONUTUN YANI SIRA TİCARETHANELER, OFİSLER, OKULLAR, GENÇLİK MERKEZİ, CAMİ, SPOR SAHALARI VE SAĞLIK OCAKLARININ DA YER ALACAĞI İKİZCE TOKİ KONUTLARININ, MALATYA’NIN YENİ CAZİBE MERKEZİ OLACAĞINI İFADE ETTİ.