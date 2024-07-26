İklim Değişikliği Balıkçılığı Tehdit Ediyor

İklim Değişikliğinin Balıkçılık Üzerindeki Etkileri

Günümüzde iklim değişikliği, balıkçıların yaşamını ciddi şekilde tehdit ediyor. Cornell Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kathryn Fiorella, yapılan araştırmalara göre paylaşıyor ki balıkçılar artık av bulunabilirliği açısından kıyıdan daha fazla uzaklaşmak zorunda kalıyor.

Tehlikenin Boyutu

Çalışmalar, balıkçıların köklü tecrübelere sahip olsa bile yetersiz ekipmanla denize açılmalarının onları aşırı hava olaylarına karşı savunmasız bıraktığını ortaya koyuyor. Karşılaşılan zorlu hava koşulları, balıkçıların can güvenliğini tehlikeye atıyor.

Aşırı Hava Olaylarının Riskleri

Bölgedeki balıkçılar, Eylül ve Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmalardaki 141 boğulma vakasının %41,8'inin kötü hava koşullarına bağlı gerçekleştiğini belirlediler. Örneğin bu koşullardan %47,5’i dalgalı su ve %46,8’i yoğun rüzgarlardan kaynaklandı.

Ekonomik Etkiler

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya genelinde 58,5 milyon kişi bu sektörde çalışmakta. Yaklaşık 600 milyon kişi dolaylı olarak balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ancak iklim değişikliği ve aşırı avlanma, bu kişilerin geleceklerini tehdit etmekte.

Öneriler ve Çözüm Önerileri

Doç. Dr. Fiorella, balıkçıların can güvenliğini artırmak için erken uyarı sistemleri ve can yeleği gibi ekipmanların sağlanması gerektiğini vurguladı. Bu, beklenmeyen hava koşullarına karşı bir savunma mekanizması oluşturacaktır.

Zanzibar Örneği

Zanzibar'daki balıkçı Ishaka Issa Hajj, bölgede balıkçılığın geçim kaynağı olduğunu belirterek, yetersiz ekipmanla balık avlamak zorunda kaldıklarını ifade etti. Eskiden bol bulunan balıkların sayısının azaldığını ve daha tehlikeli koşullarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Hajj, daha güvenli ve iyi donanımlı teknelere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özetle, iklim değişikliği balıkçılık sektörünü tehdit ederken, balıkçıların can güvenliği için alınması gereken önlemler ve dayanıklılığın artırılması zorunludur.