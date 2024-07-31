Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İklim Değişikliği Balıkçılığı Tehdit Ediyor

Karadeniz'de sıcaklık artışı nedeniyle Akdeniz'den yayılan türler, deniz ekosistemini tehdit ediyor. Uzmanlar durumu değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:04
İklim Değişikliği Balıkçılığı Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Balıkçılık Üzerinde Baskı Oluşturuyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Gönülal, Karadeniz'de sıcaklık artışının, yerli türlerle ekonomik türler arasında sıkı bir rekabet yarattığını belirtiyor. Akdeniz'den Karadeniz'e yayılan deniz canlılarının, ekosistem dengesini içsel olarak tehdit edebileceği ifade ediliyor.

Deniz Su Sıcaklıkları Rekor Seviyelerde

Yapılan araştırmalara göre, Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, Mart ayında küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 21,07 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Türkiye'nin çevresindeki denizlerde de sıcaklık artışları gözlemlenmiştir.

Yabancı Türlerin Yayılımı ve Etkileri

Doç. Dr. Onur Gönülal, yabancı türlerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. 2020'de yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye genelinde 539 yabancı tür bulunuyor. Karadeniz özelinde ise bu sayı 30’a yaklaşmış durumda. Gönülal, “Deniz suyundaki ısınmanın bu kadar yüksek olmasaydı, yabancı tür sayısının muhtemelen 100-150 civarında kalacağı düşünülüyor” dedi.

Balıkçılıkta Ekonomik Kaybın Riskleri

Yerli türlerle rekabet eden yabancı türlerin, ekonomik açıdan önemli balıkçılık türlerini etkileyebileceğini belirten Gönülal, “Yeni gelen türlerin tanınmaması ve tüketicilerin bu türlere alışkın olmaması olumsuzluklar yaratabilir” açıklamasında bulundu.

Ekosistem Dengesi ve Gelecek Tehditleri

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cem Dalyan, sıcaklık artışlarının çeşitli türlerin yayılımına neden olduğunu ve buna bağlı olarak Akdenizleşmenin gerçekleştiğini belirtti. Bu süreç sonucunda, Karadeniz gibi önemli bir ekosistem, kendine özgü yapısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Dalyan son olarak, “Gideceğimiz başka bir gezegen yok. Denizlere bıraktığımız kirlilik yükü azaltılmalı ve deniz ekosistemlerinin korunması için çaba gösterilmelidir” diyerek ekosistemlerin korunmasını sağlamanın önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...