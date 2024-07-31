İklim Değişikliği Balıkçılığı Tehdit Ediyor

İklim Değişikliği Balıkçılık Üzerinde Baskı Oluşturuyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Gönülal, Karadeniz'de sıcaklık artışının, yerli türlerle ekonomik türler arasında sıkı bir rekabet yarattığını belirtiyor. Akdeniz'den Karadeniz'e yayılan deniz canlılarının, ekosistem dengesini içsel olarak tehdit edebileceği ifade ediliyor.

Deniz Su Sıcaklıkları Rekor Seviyelerde

Yapılan araştırmalara göre, Avrupa Birliği'ne bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin verilerine göre, Mart ayında küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 21,07 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Türkiye'nin çevresindeki denizlerde de sıcaklık artışları gözlemlenmiştir.

Yabancı Türlerin Yayılımı ve Etkileri

Doç. Dr. Onur Gönülal, yabancı türlerin sayısının her geçen yıl arttığını belirtiyor. 2020'de yapılan bir çalışmaya göre, Türkiye genelinde 539 yabancı tür bulunuyor. Karadeniz özelinde ise bu sayı 30’a yaklaşmış durumda. Gönülal, “Deniz suyundaki ısınmanın bu kadar yüksek olmasaydı, yabancı tür sayısının muhtemelen 100-150 civarında kalacağı düşünülüyor” dedi.

Balıkçılıkta Ekonomik Kaybın Riskleri

Yerli türlerle rekabet eden yabancı türlerin, ekonomik açıdan önemli balıkçılık türlerini etkileyebileceğini belirten Gönülal, “Yeni gelen türlerin tanınmaması ve tüketicilerin bu türlere alışkın olmaması olumsuzluklar yaratabilir” açıklamasında bulundu.

Ekosistem Dengesi ve Gelecek Tehditleri

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Cem Dalyan, sıcaklık artışlarının çeşitli türlerin yayılımına neden olduğunu ve buna bağlı olarak Akdenizleşmenin gerçekleştiğini belirtti. Bu süreç sonucunda, Karadeniz gibi önemli bir ekosistem, kendine özgü yapısını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Dalyan son olarak, “Gideceğimiz başka bir gezegen yok. Denizlere bıraktığımız kirlilik yükü azaltılmalı ve deniz ekosistemlerinin korunması için çaba gösterilmelidir” diyerek ekosistemlerin korunmasını sağlamanın önemine dikkat çekti.