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İklim Değişikliği California'daki Yangınları Şiddetlendiriyor

California'daki yangınların artan şiddeti, iklim değişikliğiyle doğrudan ilişkilendirildiği ortaya kondu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:43
İklim Değişikliği California'daki Yangınları Şiddetlendiriyor

İklim Değişikliğinin Etkileri

ABD'nin California eyaletinde, yangınların şiddetinin iklim değişikliğinin etkisiyle arttığı tespit edildi. World Weather Attribution (WWA) tarafından hazırlanan raporda, iklim değişikliğinin yangınlara olan etkisi çarpıcı bir şekilde vurgulandı.

Rüzgar ve Sıcak Hava Koşulları

Raporda belirtilen bilgilere göre, "Sıcak, kuru ve rüzgarlı hava koşulları, yangınların hem başlama hem de yayılma riskini artırdığından dolayı, insan kaynaklı iklim değişikliği dünya genelinde orman yangınlarını tetiklemektedir." ifadesi yer aldı.

Yangınların Artan Şiddeti

California'nın tarihindeki en yıkıcı yangınlarla ilgili şiddetin artışına dikkat çekilen raporda, ocak ayı başında Santa Ana rüzgarları'nın Los Angeles'ın bazı yerlerinde etkili olduğu belirtildi. Gezegenin ısınmasıyla birlikte yangınların şiddetinin daha da artabileceği uyarısında bulunulmuştur.

Kuraklık ve Yangınların Yayılması

Raporda, kurak mevsimlerin uzaması ve bu durumun Santa Ana rüzgarlarıyla birleşmesinin orman yangınlarının yayılmasını körükleyebileceği vurgulandı. "Tüm bu kanıtlar göz önüne alındığında, fosil yakıtların kullanımıyla ortaya çıkan insan kaynaklı iklim değişikliğinin Los Angeles'taki yıkıcı yangınların olasılığını artırdığına inanıyoruz." denildi.

Ölümcül Yangınlar ve Ekonomik Kayıplar

WWA tarafından hazırlanan ayrı bir raporda ise son 20 yıl içinde meydana gelen en ölümcül 10 aşırı hava olayının hepsinin insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle şiddetlendiği tespit edilmiştir. Los Angeles'ta 7 Ocak tarihinde başlayan orman yangınları, Pacific Palisades bölgesinden hızla yayılarak, Eaton, Hurst, Sunset ve Woodley bölgelerine ulaşmıştır. Yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın, 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yangınlarda 29 kişi hayatını kaybederken, binlerce dönüm alan kül olmuştur.

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