İklim değişikliği Dünya'nın dönüşünü yavaşlatıyor: Günler uzuyor!

ABD, İsviçre ve Kanada'dan bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü ve "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlanan bir araştırma, iklim değişikliğinin Dünya'nın dönüş hızını yavaşlatarak günleri uzattığını gösterdi.