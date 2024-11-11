İklim Değişikliği Göçü: 2023'te 26 Milyon Kişi Yerinden Oldu

İklim Değişikliğinin Felaket Etkisi: 26 Milyon Yerinden Edilme

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, iklim değişikliğinin günümüzde küresel çapta 26 milyondan fazla kişinin ülke içinde yerinden edilmesine neden olduğunu açıkladı. Pope, “İklim göçü yalnızca geleceğin bir endişesi değil, milyonlarca kişi için şu anki bir gerçeklik” ifadelerini kullandı.

COP29 Kapsamında Somut Çözümler Çağrısı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansı (COP29) ile ilgili bir yazılı açıklama yapan Pope, dünya liderlerinden iklim değişikliğinin en çok etkilediği topluluklar için daha somut ve sürdürülebilir çözümler talep etti.

Pope, insanların geçim kaynaklarını koruyarak evlerinde kalabilmeleri için iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık önlemlerine ihtiyaç duyduklarını belirtti. “İnsanların ve toplumların iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dayanıklı hale gelmelerine yardımcı olmak için daha iyi yollar bulmalıyız” dedi.

Savunmasız Topluluklara Destek Vurgusu

Geçim kaynaklarını değiştiren iklim değişikliğinin etkisiyle savunmasız toplulukların daha güvenli bölgelere taşınmak zorunda kaldığını ifade eden Pope, iklim değişikliğiyle ilişkili göçün çözümlere entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, bu konuda planların göçmenlerle istişare edilerek yapılması gerektiğini belirtti.

Pope, “Onların yenilikçi fikirleri ve çeşitli bakış açıları, herkes için adil ve kapsayıcı olan sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkıda bulunuyor” açıklamalarında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.