İklim Değişikliği ile Mücadelede Dijital Çözüm: Tuvalu'nun 'Dijital Ulus' Projesi

Tuvalu, İklim Değişikliği ile Mücadele İçin Dijital Adımlar Atıyor

İklim değişikliği yüzünden okyanusun sularıyla yüzyüze gelen Pasifik'in adası Tuvalu, varlığını korumak için dijital bir yedekleme sürecine giriyor. Ülke, doğal güzelliklerinden kültürel mirasına kadar her şeyi sanal ortamda muhafaza etmeyi hedefliyor.

Dijital Ulus Projesi ile Geleceğe Yatırım

BBC'nin haberine göre, Tuvalu hükümeti, tüm ülkenin dijital bir kopyasını oluşturarak, deniz seviyesindeki yükselmenin yarattığı tehditlere karşı önlem almayı amaçlıyor. Bu çerçevede, dijital pasaportlar ile vatandaşlarına birçok resmi işlemi çevrimiçi yapma imkanı tanınacak.

Ülkenin Dışişleri Bakanı Simon Kofe, 2022'de Mısır'da yapılan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı'nda duyurulan projenin yalnızca fiziki yok olma senaryosuna hizmet etmediğini, aynı zamanda Tuvalu'nun iklim değişikliğiyle mücadelesinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Kültürel Mirasın Korunması

Tuvalu, kültürel mirasını koruma amacıyla vatandaşlarından eşyalarını, anılarını, dans hikayelerini ve daha fazlasını göndermelerini istedi. Kofe, bu arşiv ile “Tuvalu’nun ruhunu taşımaya” yönelik önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Eski başbakan Enele Sopoaga, hükümetin bu dijital projeyle ülkenin yok olma algısı oluşturduğunu eleştirirken, iklim aktivisti Grace Malie ise, bu mirası fiziksel olarak muhafaza etmenin mümkün olmadığını belirtti. Malie, konuşmasında, “Bu bizim haysiyetimiz, kültürümüz ve mirasımızdır. Bavullara doldurup yanımızda götürebileceğimiz bir şey değil.” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.