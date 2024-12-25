İklim Değişikliği ile Mücadelede Türkiye'den Kararlı Adımlar

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu 2024 İkinci Toplantısını Gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor." açıklamasında bulundu. Varank, İLBANK'ta düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 2. Toplantısı'nda konuştu.

Bakü'de Alınan Kararlar Değerlendirilecek

Varank, toplantıda geçen ay Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Taraflar Konferansı (COP29) sonuçlarının değerlendirileceğini söyledi. "Bu süreçte Türkiye'nin pozisyonu ve katkılarını ele alacağız. Bakü İklim Birliği Paktı ile önemli adımlar atıldığını" ifade etti.

Yeni İklim Finansmanı Hedefi

COP29'da alınan kararların en dikkat çekici olanının, yeni iklim finansmanı hedefi olduğunu belirten Varank, "Gelişmiş ülkelerden kamu kaynaklarından sağlanacak 300 milyar dolar ve diğer aktörlerden yönlendirilmesi öngörülen toplam 1,3 trilyon dolarlık finansmanın, küresel iklim finansmanında köklü bir değişim getireceğini" söyledi.

İki Önemli Belge Sunuldu

Türkiye'nin COP29'da Birleşmiş Milletler'e sunduğu iki önemli belgeye de değinen Varank, ilk belgenin Paris Anlaşması'nın şeffaflık ilkesine uygun olarak hazırlanan "İki Yıllık Şeffaflık Raporu", ikinci belgenin ise Türkiye'nin 2053 yılına kadar Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmasını amaçlayan "Türkiye'nin Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi" olduğunu aktardı. Bu stratejinin 18 sektörde 89 hedef içerdiğini vurguladı.

Toplantının İçeriği

Toplantıda, karbon fiyatlandırma süreçleri, yeşil taksonomi çalışmaları ve 2024 yılı başında uygulamaya konulan "Azaltım ve Uyum Stratejisi ile Eylem Planlarının" izlenmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi. Varank, iklim değişikliği ile mücadele çabalarına destek veren tüm kurul üyelerine teşekkür etti.

Varank'ın konuşmasının ardından, toplantıda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi (BMİDÇS) 29. Taraflar Konferansı'nın sunumu, ulusal yeşil taksonomi, karbon fiyatlandırma süreçleri ve iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisinin izlenmesine ilişkin bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İLBANK'ta düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 2. Toplantısı'na katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İLBANK'ta düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılı 2. Toplantısı'na katıldı.