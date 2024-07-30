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İklim Değişikliği İnsan Ticareti Mağdurlarını Artırıyor

İklim krizi, insan ticareti mağdurlarını arttırarak göçmenleri daha savunmasız hale getiriyor. Uzmanlar uyarıyor.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 11:10
İklim Değişikliği İnsan Ticareti Mağdurlarını Artırıyor

İklim Değişikliği ve İnsan Ticareti

Uluslararası Göç Örgütü Kıdemli Uzmanı Peppi Kiviniemi-Siddiq, iklim değişikliğinin etkisiyle artan doğal felaketlerin, insan ticareti mağdurlarını daha savunmasız hale getirdiğini vurguladı. Aşırı hava olaylarının sayısındaki artış, pek çok insanın göç etmesine neden oldu.

Göç ve İnsan Kaçakçılığı İlişkisi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM)'nin 2022 yılında yayımladığı rapora göre, son on yılda iklim değişikliği kaynaklı göç eden insanların sayısı yılda ortalama 21,6 milyon civarındadır. Önümüzdeki on yıl içinde ise yaklaşık 1 milyar insan çeşitli iklim sorunlarıyla yüzleşebilir.

Suç Aktörlerinin Saldırısı

İklim krizi, insanları tehdit altına alırken, göçmen kaçakçılığı suçlarının artmasına yol açıyor. Kiviniemi-Siddiq, "Çaresiz durumdaki insanlar, suç aktörlerinin tuzağına düşebiliyorlar," diyerek göçmenlerin iklim değişikliği sonucu artan gelir kaybı ile savunmasız hale geldiğini belirtti.

Bölge Örnekleri ve Çocuk Sömürü

Filipinler, Bangladeş ve Myanmar gibi bölgelerde iklim değişikliğinin etkileri sıklıkla görülürken, aileler maddi durum nedeniyle çocuklarını kentlere yönlendirmektedir. Ancak bu durum, çoğu zaman çocuk işçiliği ve sömürüye dönüşmektedir.

Hükümetler ve Çözüm Önerileri

Kiviniemi-Siddiq, insan kaçakçılığına karşı mücadelede en önemli faktörün bilgi paylaşımının artırılması ve uluslararası iş birliği olduğunu ifade etti. Ayrıca, felaket sonrası yetkililerin dikkatli olması gerektiğini ve insanları koruyacak özel programlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç

İklim değişikliğiyle bağlantılı insan kaçakçılığı, günümüzde giderek artan bir sorun haline geliyor. International Göç Örgütü, bu bağı anlamak ve desteklemek için çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Gelecek yıllarda koruma programlarının güçlendirilmesi, insanların korunması ve yardım edilmesi amacıyla hükümet kuruluşlarıyla daha fazla iş birliği yapılması gerektiği üzerinde duruluyor.

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