DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,58 -0,58%
ALTIN
2.949,5 -1,13%
BITCOIN
3.568.812,82 -0,42%

İklim Değişikliği Karadeniz'de Zeytin Üretimini Artırabilir

Sakarya ve Balıkesir üniversiteleri, iklim değişikliğinin zeytin tarımına etkilerini inceledi. 2050 ve 2070 projeksiyonlarında Karadeniz elverişli hale geliyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 11:25
İklim Değişikliği Karadeniz'de Zeytin Üretimini Artırabilir

İklim Değişikliği Zeytin Tarımını Yeniden Şekillendiriyor

Sakarya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimine olan etkilerini, 2050 ve 2070 yılları için iki ayrı senaryoda ele aldı. Elde edilen verilere göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yer alan zeytin üretim alanlarının kuzeye, özellikle Karadeniz ve yüksek rakımlı bölgelere kayması bekleniyor.

Senaryoların İncelenmesi

Yapılan araştırmada, Türkiye genelindeki zeytin tarımı için mevcut alanlar 5 kategoriye ayrıldı: 'uygun olmayan', 'çok az uygun olan', 'uygun olan', 'çok uygun olan' ve 'son derece uygun olan'. Araştırma, sıcaklık artışı senaryolarında, ılımlı senaryoda yüzyılın sonunda 2 veya 3 derece, kötümser senaryoda ise 4 derece olabileceğini öngörüyor.

Türkiye'nin Zeytin Üretiminde Önemli Veriler

Türkiye, küresel zeytinyağı üretiminin yaklaşık %15’ini karşılamaktadır. Yağlık zeytin ağaçlarının %15'i İzmir, %14'ü Aydın, %13'ü Muğla ve %9'u Manisa'da bulunuyor. Sofralık zeytin ağaçlarının ise %28'i Manisa, %19'u Bursa ve %10'u Mersin'de yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 320 bin aile zeytin üretimiyle hayatını sürdürmektedir.

Projeksiyon Sonuçları

Yapılan projeksiyonlarda, Türkiye'deki zeytin tarımı için uygun olmayan ve son derece uygun alanların azalması bekleniyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde zeytin alanlarının artacağı öngörülüyor.

Ilımlı ve Kötümser Senaryolar

Ilımlı senaryoya göre, 2050 yılında Mersin çevresinde zeytinlik alanların çok uygun iklim şartlarına dönüşeceği tahmin ediliyor. 2070 projeksiyonlarında ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri, zeytin yetiştiriciliği için potansiyel alanlar olarak ön plana çıkıyor.

Kötümser senaryoya göre ise Ege ve Akdeniz bölgesindeki zeytinlik alanların azalacağı öngörülmekte. Bu senaryolar sonucunda, zeytin yetiştirmeye en uygun alanların hızla azalması, zeytin ve zeytinyağı üretimini tehdit edebilir.

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Öneriler

Prof. Dr. Beyza Ustaoğlu araştırmanın bir parçası olarak, sıcak hava dalgaları ve artan kuraklığın zeytin yetiştiriciliğine olumsuz etkilerini vurguladı. Zeytin ağaçlarının soğuklama ihtiyacının karşılanmamasının verimi düşürebileceğini belirtti.

Prof. Dr. İsa Cürebal ise, yeni alanlardaki zeytin tarımı için uygun toprak yönetimi ve zararlılara karşı tedbirler almak gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, damla sulama sistemlerinin benimsenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Değişen iklim koşullarının zeytin üretiminde 300 binden fazla aileyi etkileme potansiyeli olduğu ve bu durumun zeytin fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy'de Lastik Yakan Sürücüye 6 Bin 223 Lira Ceza
2
İzmir'de Bebek Ölümüne Neden Olan İlaç, Tarım Depoları İçin Üretildi
3
Eski Diplomat Mike Casey: 'ABD'nin Filistin Politikası Yok'
4
Çocukları Disipline Etmek: Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş'tan Önemli Tavsiyeler
5
Sarıkamış'ta Dondurucu Soğuklar Dereleri ve Göletleri Buzla Kapladı
6
Sakarya'da Öğrenciler Roman Kahramanlarını Canlandırdı
7
Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, Japonya Başbakanı İşiba ile Görüştü

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!