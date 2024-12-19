İklim Değişikliği Karadeniz'de Zeytin Üretimini Artırabilir

İklim Değişikliği Zeytin Tarımını Yeniden Şekillendiriyor

Sakarya Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi'nden bilim insanları, iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimine olan etkilerini, 2050 ve 2070 yılları için iki ayrı senaryoda ele aldı. Elde edilen verilere göre, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yer alan zeytin üretim alanlarının kuzeye, özellikle Karadeniz ve yüksek rakımlı bölgelere kayması bekleniyor.

Senaryoların İncelenmesi

Yapılan araştırmada, Türkiye genelindeki zeytin tarımı için mevcut alanlar 5 kategoriye ayrıldı: 'uygun olmayan', 'çok az uygun olan', 'uygun olan', 'çok uygun olan' ve 'son derece uygun olan'. Araştırma, sıcaklık artışı senaryolarında, ılımlı senaryoda yüzyılın sonunda 2 veya 3 derece, kötümser senaryoda ise 4 derece olabileceğini öngörüyor.

Türkiye'nin Zeytin Üretiminde Önemli Veriler

Türkiye, küresel zeytinyağı üretiminin yaklaşık %15’ini karşılamaktadır. Yağlık zeytin ağaçlarının %15'i İzmir, %14'ü Aydın, %13'ü Muğla ve %9'u Manisa'da bulunuyor. Sofralık zeytin ağaçlarının ise %28'i Manisa, %19'u Bursa ve %10'u Mersin'de yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 320 bin aile zeytin üretimiyle hayatını sürdürmektedir.

Projeksiyon Sonuçları

Yapılan projeksiyonlarda, Türkiye'deki zeytin tarımı için uygun olmayan ve son derece uygun alanların azalması bekleniyor. Özellikle Karadeniz bölgesinde zeytin alanlarının artacağı öngörülüyor.

Ilımlı ve Kötümser Senaryolar

Ilımlı senaryoya göre, 2050 yılında Mersin çevresinde zeytinlik alanların çok uygun iklim şartlarına dönüşeceği tahmin ediliyor. 2070 projeksiyonlarında ise Marmara ve Karadeniz bölgeleri, zeytin yetiştiriciliği için potansiyel alanlar olarak ön plana çıkıyor.

Kötümser senaryoya göre ise Ege ve Akdeniz bölgesindeki zeytinlik alanların azalacağı öngörülmekte. Bu senaryolar sonucunda, zeytin yetiştirmeye en uygun alanların hızla azalması, zeytin ve zeytinyağı üretimini tehdit edebilir.

İklim Değişikliğinin Etkileri ve Öneriler

Prof. Dr. Beyza Ustaoğlu araştırmanın bir parçası olarak, sıcak hava dalgaları ve artan kuraklığın zeytin yetiştiriciliğine olumsuz etkilerini vurguladı. Zeytin ağaçlarının soğuklama ihtiyacının karşılanmamasının verimi düşürebileceğini belirtti.

Prof. Dr. İsa Cürebal ise, yeni alanlardaki zeytin tarımı için uygun toprak yönetimi ve zararlılara karşı tedbirler almak gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca, damla sulama sistemlerinin benimsenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Değişen iklim koşullarının zeytin üretiminde 300 binden fazla aileyi etkileme potansiyeli olduğu ve bu durumun zeytin fiyatlarını artırabileceği belirtiliyor.