İklim Değişikliği Kew Gardens'ı Tehdit Ediyor

Kew Gardens'ta İklim Değişikliği Tehlikesi

Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Kew Gardens, iklim değişikliği nedeniyle ciddi bir tehdit altındadır. Londra'daki bu ünlü botanik bahçesindeki ağaçların neredeyse yarısı, iklim koşullarının değişmesiyle yok olma riski taşımaktadır.

Araştırma Bulguları

Kew Gardens uzmanları, "Gelecek için ağaçlandırmak" adlı çalışmaları ile iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koymuştur. Araştırmada, Londra'nın ikliminin 2050 yılına kadar İspanya'nın Barcelona kentine benzer sıcaklıklar yaşayacağı öngörülüyor. Bu değişim, botanik bahçesindeki su ihtiyacı ve doğal yaşamı önemli ölçüde etkileyecektir.

Elektrik Değişikliği ve Ağaçlar

Açık alandaki bazı ağaçların, yeni iklim koşullarına uyum sağlayamayacağı belirtilmektedir. Botanik bahçesinde toplam 11 binden fazla ağaç bulunmaktadır, ancak 2090 yılına gelindiğinde bu sayının 5 bin 500'e düşeceği tahmin edilmektedir.

Kew Gardens'daki ağaçların korunmasına yönelik öneriler arasında, Türkiye, Çin ve Balkanlar gibi bölgelerdeki dayanıklı türlerin korunması öne çıkıyor. Araştırmada ayrıca, botanik bahçelerine destek olmanın ve çevresel koruma çabalarının artırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Kew Gardens'ın Geleceği

Kew Gardens'daki ağaçların görünümünün gelecekte değişmesi bekleniyor. Uzman Simon Toomer, "50 ila 80 yıl içinde Kew Gardens bambaşka görünecek, ancak yine de tanınır kalacak," şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Yeni türlerin seralara getirilmesi yoluyla, bahçenin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırılmaya çalışılmaktadır.

Toomer, yerel türlerin korunması için sıcak iklimlerde yetişen benzer türlerden tohumlar getirileceğini belirtmiş ve bu amaçla Romanya ve Sırbistan'da bilimsel geziler gerçekleştireceklerini ifade etmiştir.