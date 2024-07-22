Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İklim Değişikliği Kew Gardens'ı Tehdit Ediyor

Kew Gardens'ın ağaçlarının yarısı iklim değişikliği nedeniyle yok olma riski altında. Uzmanlar, 2090'da bahçenin manzarasının değişeceğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 16:12
İklim Değişikliği Kew Gardens'ı Tehdit Ediyor

Kew Gardens'ta İklim Değişikliği Tehlikesi

Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapan Kew Gardens, iklim değişikliği nedeniyle ciddi bir tehdit altındadır. Londra'daki bu ünlü botanik bahçesindeki ağaçların neredeyse yarısı, iklim koşullarının değişmesiyle yok olma riski taşımaktadır.

Araştırma Bulguları

Kew Gardens uzmanları, "Gelecek için ağaçlandırmak" adlı çalışmaları ile iklim değişikliğinin etkilerini ortaya koymuştur. Araştırmada, Londra'nın ikliminin 2050 yılına kadar İspanya'nın Barcelona kentine benzer sıcaklıklar yaşayacağı öngörülüyor. Bu değişim, botanik bahçesindeki su ihtiyacı ve doğal yaşamı önemli ölçüde etkileyecektir.

Elektrik Değişikliği ve Ağaçlar

Açık alandaki bazı ağaçların, yeni iklim koşullarına uyum sağlayamayacağı belirtilmektedir. Botanik bahçesinde toplam 11 binden fazla ağaç bulunmaktadır, ancak 2090 yılına gelindiğinde bu sayının 5 bin 500'e düşeceği tahmin edilmektedir.

Dayanıklı Türler: Türkiye ve Balkanlar

Kew Gardens'daki ağaçların korunmasına yönelik öneriler arasında, Türkiye, Çin ve Balkanlar gibi bölgelerdeki dayanıklı türlerin korunması öne çıkıyor. Araştırmada ayrıca, botanik bahçelerine destek olmanın ve çevresel koruma çabalarının artırılması gerektiği vurgulanmaktadır.

Kew Gardens'ın Geleceği

Kew Gardens'daki ağaçların görünümünün gelecekte değişmesi bekleniyor. Uzman Simon Toomer, "50 ila 80 yıl içinde Kew Gardens bambaşka görünecek, ancak yine de tanınır kalacak," şeklinde bir değerlendirme yapmıştır. Yeni türlerin seralara getirilmesi yoluyla, bahçenin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırılmaya çalışılmaktadır.

Toomer, yerel türlerin korunması için sıcak iklimlerde yetişen benzer türlerden tohumlar getirileceğini belirtmiş ve bu amaçla Romanya ve Sırbistan'da bilimsel geziler gerçekleştireceklerini ifade etmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş