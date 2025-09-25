İklim Değişikliği Sıcaklarla Şeker Tüketimini Artırıyor

Yeşim Yüksel - Yeni bir çalışma, iklim değişikliğiyle artan hava sıcaklıklarının ABD'de ilave şeker tüketimini artırdığını ortaya koydu. Cardiff, Zhejiang, Southampton ve Rhode Island üniversitelerinden araştırmacıların Nature Climate Change dergisinde yayımlanan bulguları, sıcaklık yükseldikçe şekerli içecek ve işlenmiş gıda talebinin belirgin şekilde arttığını gösteriyor.

Araştırmanın kapsamı ve yöntem

Araştırmacılar, hane halkı düzeyindeki alışveriş verilerini kullanarak iklimsel faktörlerin farklı gıda grupları üzerinden beslenmeye etkisini analiz etti. Çalışma, sıcaklık ile ilave şeker tüketimi arasındaki ilişkiye odaklandı ve sonuçları bölgesel ile sosyo-ekonomik farklılıklarla birlikte değerlendirdi.

Başlıca bulgular

Çalışmaya göre, ilave şeker tüketimi 10-12 derece aralığının hafif altında her derece için kişi başına günlük 0,09 gram artarken, 12-30 derece aralığında her derece artış kişi başına günlük 0,70 gram artışla ilişkilendirildi. Şekerli içeceklerde ise 12-30 derece arasındaki her bir derece artışın ilave şeker tüketimini kişi başına yaklaşık 0,73 gram yükselttiği tespit edildi. Dondurulmuş tatlılarda artış daha yavaş olup her derece başına yaklaşık 0,06 gram olarak hesaplandı.

Çalışma, sıcaklık 30 dereceyi aştığında ilave şeker tüketimindeki artışın yavaşladığını; bunun da fizyolojik tepkiler, örneğin iştah baskılanmasıyla ilişkili olabileceğini belirtiyor.

Sosyo-ekonomik ve bölgesel etkiler

Analizler, eğitim ve gelir düzeyi yüksek grupların sıcaklık değişimlerine neredeyse kayıtsız kaldığını, oysa düşük gelirli ve daha az eğitimli hanelerde tepkinin çok daha güçlü olduğunu gösterdi. Bölgesel olarak ise ilave şeker tüketimindeki artışın ABD'nin kuzey eyaletlerinde daha belirgin olduğu, güney eyaletlerinde ise sıcaklıkların zaten yüksek olması nedeniyle artışın sınırlı kaldığı bildirildi.

Geleceğe yönelik projeksiyon

Yüksek emisyon senaryosunda 2095'e kadar ortalama sıcaklıklarda 5 derecelik bir artış olması halinde kişi başına günlük ortalama ilave şeker kullanımında 2,99 gram artış bekleniyor. Orta emisyon senaryosunda ise artışların yaklaşık yarı yarıya daha düşük olacağı hesaplandı.

Uzman uyarısı: Sağlıksız tercihler artıyor

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Burak, sıcaklığın artmasıyla sıvı alım isteğinin yükseldiğini ve bunun daha hızlı ulaşılabilen, soğuk, işlenmiş ve şekerli ürünlere yönelimi artırdığını vurguladı. Burak, sıcağın etkisiyle pişirilen ve daha besleyici sıcak yemeklerin geride kaldığını, bunun da sağlıksız beslenme seçeneklerinin artmasına yol açtığını belirtti.

Burak ayrıca mezolimbik sistemin şeker alındığında tekrarlama isteği gönderdiğine dikkat çekerek bunun şeker bağımlılığına ve susama hissinin yanlış karşılanmasına neden olduğunu söyledi.

Çocuklar ve alınması gereken önlemler

Doç. Dr. Burak, şeker tüketiminin obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıkları tetiklediğini; gençlerin ve çocukların ekranlarda gördükleri uyarıcılar ve düşük farkındalık nedeniyle daha yüksek risk altında olduğunu hatırlattı. Burak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kantinleri için başlattığı kampanyaların yaygınlaştırılmasının, ilave şeker içeren gazlı ve aromalı içeceklerin sınırlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Son olarak Burak, serinleme ihtiyacı duyulduğunda ilk tercihin su olması gerektiğini; limonlu soda, süt, ayran, kefir, meyve ve doğal, işlenmemiş gıdaların daha sağlıklı alternatifler olduğunu ve paketli ürün alınırken etiket okunmasının şart olduğunu belirtti.

Kaynak: Cardiff, Zhejiang, Southampton ve Rhode Island üniversitelerinin ortak çalışması; Nature Climate Change.