İklim Değişikliği Uyarısı: Kentlerde Afet Yönetim Planlaması Şart

NKÜ'lü Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğiyle artan ani hava olaylarına karşı kentlerde afet yönetim planlaması yapılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:31
NKÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu uyardı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, iklim değişikliğiyle artan ani hava olayları nedeniyle olası can ve mal kayıplarının önlenebilmesi için kentlerde afet yönetim planlamalarının yapılması gerektiğini belirtti.

Eroğlu, AA muhabirine iklim değişikliğinin dünyada ani hava olaylarını arttırdığını söyledi. Kentlerde kuvvetli yağış, fırtına ve ani sel risklerine karşı tedbirler alınması gerektiğini aktaran Eroğlu, can ve mal kayıplarına karşı bu şiddetli hava olayları için şimdiden tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Gök gürültülü fırtınaların sıklığına ilişkin araştırmalar yaptığını ifade eden Eroğlu, 1960 yılından günümüze gök gürültülü, şimşekli ve dolu yağışlı şiddetli hava olaylarında her geçen gün artış yaşandığını belirtti ve bunun küresel ısınmanın bir sonucu olduğunu kaydetti.

Eroğlu, iklim değişikliğine uyum politikalarının ve afet risk azaltma stratejilerinin günümüzde önem kazandığını söyledi. Araştırmalarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ve istatistiksel eğilim analizlerinden faydalandığını vurgulayan Eroğlu, orajlı yani şimşekli ve gök gürültülü yağışlı havaların artışının devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Son yıllarda Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul gibi illerde orajlı hava olaylarının daha sık görüldüğünü tespit ettiklerini anlatan Eroğlu, afet yönetim planlamasında görevlilerin şimdiden bununla ilgili çalışmaları yapması gerektiğini söyledi. Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle ani hava olaylarını daha fazla yaşamaya devam edeceğimizi, tedbir alınmazsa can ve mal kayıplarının artmaya devam edeceğini ifade etti.

