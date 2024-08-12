İklim Değişikliği ve Gal Arısı Kestane Balı Verimini Düşürüyor

İklim Değişiklikleri Kestane Balında Verim Düşüşüne Neden Oluyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklimsel değişimlerin ve gal arısının kestane balı üretiminde önemli kayıplara yol açtığını belirtti.

Erken İlkbahar Umut Vermişti

Kekeçoğlu, bu yılın başında yaşanan erken ilkbahar döneminin başlangıçta umut verici olduğunu ancak sonrasında kuraklık nedeniyle beklenilen verimin alınamadığını ifade etti. "Mayısın yarısından Hazirana kadar orman gülü çok verimliydi. Ancak kestane hasadı dönemine geldiğimizde umduğumuz verimi elde edemedik," dedi.

Rekoltedeki Düşüşün Nedenleri

Ülke genelinde kestane balı rekoltesinin düşük olduğunu vurgulayan Kekeçoğlu, çeşitli etkenlerin bu duruma katkıda bulunduğunu kaydetti. "Sorunu sadece gal arısına bağlamıyorum," diyerek sürdü: "Kestanelerde biyolojik mücadele için farklı bir ajan kullanıyoruz. Gal arısının etkisi mevcut, fakat genelde verim kaybının çok büyük bir kısmı buna atfedilemez. Kuraklık nedeniyle kestane çiçekleri açtı ama nektar düzeyi düşüktü."

Gelecekteki Zorluklar ve Çözüm Arayışları

Kekeçoğlu, arıcılık sektöründeki iklimsel değişimlerin giderek daha belirgin hale geldiğini kaydetti. "Gelecekte bizi bekleyen kötü hava koşullarına karşı özel firmalar yeni yem formülasyonları geliştirmeye başladı. Ama sahada bu yeni formülasyonların verimliliği beklenileni sağlamıyor," diye belirtti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Araştırmalar

DAGEM'de saha denemeleri gerçekleştirildiğini anlatan Kekeçoğlu, birçok yem tipinin sahada test edildiği ve bazıların verimsiz olduğunu gözlemlediklerini söyledi. "Yeni üretilen yemlerin arı kolonileri üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ediyoruz," dedi.

Uluslararası Kongre ve Gelecek Çalışmalar

Kekeçoğlu, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere önümüzdeki dönemde yapılacak olan 'Çam Balı Kongresi'ne hazırlıkların sürdüğünü belirtti. "Bu kongrede farklı arı ırklarının UV ışınlarına dayanıklılıkları üzerine çalışmalarımızı paylaşacağız," diyerek, bu durumun arıcılık üzerinde yaratabileceği olası etkileri vurguladı.