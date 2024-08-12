Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İklim Değişikliği ve Gal Arısı Kestane Balı Verimini Düşürüyor

İklim değişimleri ve gal arısının etkileri, kestane balı rekoltesinde kayıplara yol açıyor. Uzmanlar çözüm yolları arıyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:53
İklim Değişikliği ve Gal Arısı Kestane Balı Verimini Düşürüyor

İklim Değişiklikleri Kestane Balında Verim Düşüşüne Neden Oluyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, iklimsel değişimlerin ve gal arısının kestane balı üretiminde önemli kayıplara yol açtığını belirtti.

Erken İlkbahar Umut Vermişti

Kekeçoğlu, bu yılın başında yaşanan erken ilkbahar döneminin başlangıçta umut verici olduğunu ancak sonrasında kuraklık nedeniyle beklenilen verimin alınamadığını ifade etti. "Mayısın yarısından Hazirana kadar orman gülü çok verimliydi. Ancak kestane hasadı dönemine geldiğimizde umduğumuz verimi elde edemedik," dedi.

Rekoltedeki Düşüşün Nedenleri

Ülke genelinde kestane balı rekoltesinin düşük olduğunu vurgulayan Kekeçoğlu, çeşitli etkenlerin bu duruma katkıda bulunduğunu kaydetti. "Sorunu sadece gal arısına bağlamıyorum," diyerek sürdü: "Kestanelerde biyolojik mücadele için farklı bir ajan kullanıyoruz. Gal arısının etkisi mevcut, fakat genelde verim kaybının çok büyük bir kısmı buna atfedilemez. Kuraklık nedeniyle kestane çiçekleri açtı ama nektar düzeyi düşüktü."

Gelecekteki Zorluklar ve Çözüm Arayışları

Kekeçoğlu, arıcılık sektöründeki iklimsel değişimlerin giderek daha belirgin hale geldiğini kaydetti. "Gelecekte bizi bekleyen kötü hava koşullarına karşı özel firmalar yeni yem formülasyonları geliştirmeye başladı. Ama sahada bu yeni formülasyonların verimliliği beklenileni sağlamıyor," diye belirtti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Araştırmalar

DAGEM'de saha denemeleri gerçekleştirildiğini anlatan Kekeçoğlu, birçok yem tipinin sahada test edildiği ve bazıların verimsiz olduğunu gözlemlediklerini söyledi. "Yeni üretilen yemlerin arı kolonileri üzerindeki etkilerini araştırmaya devam ediyoruz," dedi.

Uluslararası Kongre ve Gelecek Çalışmalar

Kekeçoğlu, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere önümüzdeki dönemde yapılacak olan 'Çam Balı Kongresi'ne hazırlıkların sürdüğünü belirtti. "Bu kongrede farklı arı ırklarının UV ışınlarına dayanıklılıkları üzerine çalışmalarımızı paylaşacağız," diyerek, bu durumun arıcılık üzerinde yaratabileceği olası etkileri vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

O üniversiteye KPSS’li KPSS’siz personel aranıyor! Yüksek maaşla herkes başvuracak

TCKN 6 ve 8 olanlar dikkat! Ziraat Bankası IBAN'a 16 Ağustos 18.00'da yatacak

Vatandaşa gece yarısı yüzde 233 zam şoku! Resmi Gazete de 00.00'da onay verildi

Resmi Gazete de açıklandı! 5 kadroda personel alımı bu sabah başladı!

18-35 yaşa o kurumdan memurluk teklifi geldi! İŞKUR’a bugün başvuranlar daimi işçi olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor