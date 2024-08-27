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İklim Değişikliği ve Gıda Enflasyonu: TCMB'nin Analizi

TCMB, iklim değişikliğinin Türkiye'deki gıda fiyatları üzerinde önemli bir enflasyonist etkisi olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:12
İklim Değişikliği ve Gıda Enflasyonu: TCMB'nin Analizi

TCMB'den İklim Değişikliği ve Gıda Enflasyonu Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Merkezin Güncesi adlı blog sayfasında yayımlanan "İklim Değişikliği ve Gıda Enflasyonu" başlıklı analizde, iklim değişikliğinin Türkiye'nin gıda fiyatları üzerinde önemli bir enflasyonist baskı unsuru oluşturduğu ifade edildi. Yapılan incelemeler, taze meyve ve sebze fiyatlarındaki mevsimsel yapının değişmekte olduğunu ortaya koyuyor.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Analiz, aşırı iklim olaylarının kısa vadeli arz şoklarına yol açarak gıda grubunun yanı sıra genel fiyat seviyesine de risk oluşturduğunu vurguluyor. Bu durum, iklim değişikliği konusunu merkez bankalarının araştırma ajandasına soktu.

TCMB Yapısal Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nden Aslıhan Atabek Demirhan ve Simin Bayraktar tarafından hazırlanan çalışmada, iklim değişikliğinin Türkiye'deki gıda enflasyonu üzerinde belirleyici rol oynadığına dikkat çekiliyor. Son yıllarda artan sıcaklıklar ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, tarımsal üretim ve gıda fiyatları üzerinde önemli bir tehdit oluşturuyor.

Mevsimsel Yapının Değişimi

Meteorolojik veriler, 2020 sonrasında sonbahar ve kışların daha ılıman, ilkbahar ve yazların ise çok daha sıcak geçtiğini göstermektedir. Bu değişim, tarımsal üretimde aksamalar yaratırken, özellikle taze meyve ve sebze fiyatlarına negatif yansımaktadır.

"Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, taze meyve ve sebze fiyatlarına yansıyor" ifadesiyle analizde, Türkiye'nin önde gelen meyve ve sebze üretimi yapan illerindeki kuraklıkların, üretimi olumsuz etkileyerek maliyetleri artırdığı belirtiliyor. Bu süreç, dolaylı olarak marketlerdeki fiyatların artmasına neden olmaktadır.

Fiyat İstikrarına Etkisi

İklim değişikliğinin, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği ve fiyat istikrarı açısından önemli bir tehdit oluşturduğuna yönelik değerlendirmelere yer verilmektedir. Bu noktada, iklim değişikliği ve gıda fiyatları arasındaki ilişkinin, hem hanehalkı refahı hem de genel enflasyon açısından kritik olduğuna dikkat çekilmektedir.

Sonuç olarak, meyve ve sebze üretiminin azalması, maliyet artışlarını beraberinde getiriyor ve bu durum gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. İklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışları ve kuraklık ile birlikte, bu sorunların birlikte ele alınması büyük önem taşımakta.

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