DOLAR
34,17 -0,03%
EURO
37,18 -0,04%
ALTIN
2.945,66 -0,35%
BITCOIN
2.298.345,02 0,64%

İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği

İklim değişikliği, Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerinin kalitesini ve üretim miktarını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:02
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği

İklim Değişikliğinin Gıda Üzerindeki Etkileri

Uzmanlar, iklim değişikliğinin tarımsal üretimi ve hayvancılığı olumsuz etkilediğini belirtiyor. Bunun sonucunda coğrafi işaretli ürünlerin de geleceği tehlikeye giriyor.

Coğrafi İşaretin Önemi

Coğrafi işaret, bir ürünün kaynağı ve özellikleri arasındaki bağı gösteren bir kalite işareti olarak tanımlanıyor. Türkiye'de şu anda 81 ilde 1609 tescilli coğrafi işaretli ürün bulunuyor ve 600 başvuru hâlâ değerlendirilmektedir.

İklim Değişikliğinin Getirdiği Zorluklar

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cevdet Yılmaz, iklimin yerel koşulları etkileyerek coğrafi işaretli ürünlerin kalitesini olumsuz yönde etkilediğini dile getiriyor. Geçmişteki hava stabilitesinin bozulduğu ve ürünlerin kalitesinin düştüğü belirtiliyor.

Bafra Kaymaklı Lokumu Örneği

Bafra'da üretilen kaymaklı lokum, burada bulunan manda sütlerinden yapılmakta. Ancak bu yılki kuraklık nedeniyle üretimde azalma yaşandı.

Çiftçilerin Karşılaştığı Sorunlar

Kuraklık, çiftçilerin ürün yetiştirmesini zorlaştırıyor. Bu da, iklim koşullarının değişmesiyle birlikte tarımsal verimliliği tehdit ediyor.

Sonuç ve Öneriler

Kuraklık riski, iklim göçüne sebep olabilecek bir durum. Uzmanlar, sürdürülebilir tarım yöntemlerine geçiş yapmanın ve biyoçeşitliliğin korunmasının önemini vurguluyor.

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Durumu

Türkiye genelinde coğrafi işaretli ürünlerin durumu, iklim değişikliği nedeniyle risk altındadır. Bu sorunla başa çıkabilmek için yerel üretimi desteklemek ve sürdürülebilir tarım politikaları geliştirmek elzemdir.

İLGİLİ HABERLER

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İklim Değişikliği ve Gıda Güvenliği: Coğrafi İşaretli Ürünlerin Geleceği
2
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı
3
Irak Hükümeti Savaşa Girmemek İçin Milisleri İkna Etmeye Çalışıyor
4
Karaman'da Huzurevi Sakini Mehmet Ayyıldız'a Altın Madalya ve Berat
5
Batılı Yetkililer Gazze İçin Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısında Bulundu
6
Yeni Kaledonya'nın Bağımsızlık Süreci: Kanak Senatör Xowie'nin Açıklamaları
7
Türkmenlerin Seçim Beklentileri Artıyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz