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İklim Değişikliği ve Sağlık: Davos'ta Tartışmalar Devam Ediyor

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ele alındı. Uzmanlar alarm veriyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 20:49
İklim Değişikliği ve Sağlık: Davos'ta Tartışmalar Devam Ediyor

Dünya Sağlık Krizi: İklim Değişikliği ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55. Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen "İklim, Sağlığı Yeniden Tanımladığında" başlıklı oturum, iklim krizinin sağlık üzerindeki etkilerini masaya yatırdı. Moderatörlüğünü Afrika Bilimler Akademisi Başkanı Liza Korsten'in üstlendiği oturuma, Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, WEF Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Merkezi İcra Komitesi Üyesi Shyam Bishen, Güney Afrika Tarım Bakanı John Steenhuisen, Moderna İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, Wellcome Trust İcra Kurulu Başkanı John-Arne Rottingen ve NN Group İcra Kurulu Başkanı David Knibbe katılım sağladı.

2050'de 14 Milyon Kayıp Bekleniyor

Oturumda söz alan Bishen, WEF raporlarına göre, mevcut gidişatın devam etmesi durumunda 2050 yılına kadar iklim değişikliği sonucu 14 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybedebileceğini vurguladı. Aynı zamanda bu durumun yaklaşık 12 trilyon doları aşkın bir ekonomik yük oluşturacağını ifade etti. Bishen, "Bu rakamlar son derece büyük ve bir şeyler yapmadan duramayız. Azaltım ve karbonsuzlaşma konularında önemli adımlar atılıyor, ancak adaptasyon üzerine de yoğunlaşmalıyız," dedi.

Sıcaklar: Sessiz Katil

İklim değişikliğinin birçok hastalığın yaygınlaşmasına zemin hazırladığına dikkat çeken Bishen, çözüm odaklı stratejilerin önemini de vurguladı. John Steenhuisen, iklim değişikliği kaynaklı sağlık krizinin çözümü için tarım sektöründeki sorunların ele alınması gerektiğini belirtti.

Celeste Saulo ise, iklim krizine bağlı olarak artan aşırı hava olaylarının her yıl 400 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açtığını dile getirdi. Saulo, "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, her yıl 2,4 milyar işçi aşırı sıcaklara maruz kalıyor." dedi.

Ekonomik ve Sağlık Üzerindeki Dolaylı Etkiler

Wellcome Trust İcra Kurulu Başkanı John-Arne Rottingen, aşırı hava olaylarının dolaylı bir şekilde tarımı etkileyerek yaklaşık 1 trilyon dolar civarında gelir kaybına yol açtığını aktardı. David Knibbe ise, artan aşırı hava olaylarının sigorta sektöründeki etkilerine değinerek, sigorta primlerindeki artışın insanları sigortasız bırakma tehlikesine dikkat çekti.

Uyku Kalitesi ve Metabolizma Üzerindeki Etkileri

Moderna İcra Kurulu Başkanı Stephane Bancel, sıcak havaların kalitesiz uykuya neden olduğunu belirterek bunun özellikle dezavantajlı grupların, özellikle yaşlıların, çeşitli salgın hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelmesine yol açtığını vurguladı.

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