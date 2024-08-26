İklim Değişikliği ve Türkiye'deki Orman Yangınları: Artan Tehlike

İklim Değişikliği ve Yangınların Artan Sıklığı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nden Dr. Merih Göltaş, Türkiye'de her yıl ortalama 2 bin yangın çıktığını belirtti. 1988-2000 yılları arasında yangın sayısı ortalama 1900 civarındayken, bu sayı 2000-2011 yılları arasında 2100'e, 2011'den itibaren ise 2700'e kadar yükseldi.

Yangınların Temel Nedenleri

Göltaş, bu artışın iklim değişikliği ve insan faktörlerinden kaynaklandığını ifade etti. Nüfus artışı, turizm ve sanayi baskıları, tarım faaliyetlerindeki artış gibi etkenler yangın sayısını artıran faktörler arasında. Ayrıca, iklim değişikliği nedeniyle hava koşullarındaki değişkenlikler yangınların büyümesini kolaylaştırıyor.

İklim Değişikliği ile Yangınlar Arasındaki Etkileşim

İklim değişikliğinin, orman yangınları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Göltaş, yangın sezonunun 6 aydan 7-8 aya kadar uzayabildiğini belirtti. Ekstrem hava koşulları, yangınların büyüme olasılığını artırarak iklim değişikliği ile karşılıklı etkileşim içinde olduğunu gösteriyor.

Son Yıllardaki Yangınlar ve İzar Inflamasyonu

2021 yılında, iklim değişikliği kaynaklı 140 bin hektar alanın yangınla yok olduğunu vurgulayan Göltaş, Türkiye'deki orman yangınlarının %90’ının insan kaynaklı olduğunu belirtti. Dikkatsizlik ve ihmal gibi sebepler, yangınların %50’sini oluşturuyor.

Önlemler ve Gelecek Perspektifi

Yangın öncesi ve sonrası rehabilitasyon çalışmalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Göltaş, hasar tespitinden itibaren yeniden ormanlaştırma çalışmalarının öncelikli olacağını ifade etti.

Son olarak, vatandaşları ateşli pikniklerden ve sigara izmaritlerinden uzak durmaları konusunda uyaran Göltaş, orman yangınlarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Merih Göltaş, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının nedenleri, iklim değişikliğinin yangınlar üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Merih Göltaş, özellikle yaz aylarında artan orman yangınlarının nedenleri, iklim değişikliğinin yangınlar üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.