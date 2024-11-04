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İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar

Bakan Murat Kurum, iklim krizine karşı alınacak önlemleri ve hedefleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 13:07
İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar

İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başkentte düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, "Orta Vadeli Programda öngörülen dijital dönüşüm ve yeşil finansman mekanizmalarına ulaşmak üzere gerekli hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız"

İklim Krizi ve Etkileri

Kurum, iklim krizinin dünya genelinde üretim ve tüketim zincirlerini dönüştürdüğünü ifade ederken, sel, yangın, çölleşme ve kuraklık gibi olayların artış gösterdiğini belirtti. Bu süreçte "İklim göçü" olgusunun yükseldiğini ve insanların yaşam alanlarını terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Atık Üretimi ve İstismar

Yıllık dünya genelinde 2,1 milyar ton katı atık üretildiğini ve bunun 8 milyon tonunun okyanuslara karıştığını belirten Kurum, "Her yıl üretilen gıdanın 3'te biri, yani 1,3 milyar tonu israf ediliyor"

Türkiye'nin Hedefleri ve Çalışmaları

Kurum, Türkiye’nin son yıllarda doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını ve bu durumla başa çıkacak şekilde sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi modeline dönüşüm gerektiğini söyledi. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirledikleri planları uygulamaya koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Geri Kazanım Oranı ve Depozito Yönetim Sistemi

Kurum, geri kazanım oranını %60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi’nin 2035 yılına kadar önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ayrıca, 2018'de %1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının %5,5'e çıktığını ve 2030'da bunu %15 seviyesine yükseltmeyi planladıklarını ifade etti.

Sosyal Konut Projeleri

Bakan, son 22 yılda çevreye dost bir anlayışla 3,3 milyon konut inşa ettiklerini ve deprem bölgesinde 452 bin yeni konut yapımını sürdüklerini belirtti.

Uzun Vadeli İklim Stratejisi

Kurum, 2053 Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi'ni istişare edeceklerini bildirirken, "COP29 Taraflar Konferansı'nda alınan kararları dünya ile paylaşacağız"

Bu toplantıda alınan kararların iklim değişikliği ile mücadelede ve uyum sağlamak için atılan adımlar için büyük önemi olduğunu ifade eden Murat Kurum, ulusal koordinasyonu üstlendiklerini de sözlerine ekledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), başkentte bir otelde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), başkentte bir otelde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), başkentte bir otelde...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum (ortada), başkentte bir otelde düzenlenen İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

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