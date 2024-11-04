İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan Önemli Açıklamalar

Türkiye'nin Hedefleri ve Çalışmaları

Kurum, Türkiye’nin son yıllarda doğal afetlerle karşı karşıya kaldığını ve bu durumla başa çıkacak şekilde sürdürülebilir kalkınma ve döngüsel ekonomi modeline dönüşüm gerektiğini söyledi. 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınma Hedefleri çerçevesinde belirledikleri planları uygulamaya koymaya hazır olduklarını ifade etti.

Geri Kazanım Oranı ve Depozito Yönetim Sistemi

Kurum, geri kazanım oranını %60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirtirken, Ulusal Depozito Yönetim Sistemi’nin 2035 yılına kadar önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Ayrıca, 2018'de %1,2 olan arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının %5,5'e çıktığını ve 2030'da bunu %15 seviyesine yükseltmeyi planladıklarını ifade etti.

Sosyal Konut Projeleri

Bakan, son 22 yılda çevreye dost bir anlayışla 3,3 milyon konut inşa ettiklerini ve deprem bölgesinde 452 bin yeni konut yapımını sürdüklerini belirtti.

Uzun Vadeli İklim Stratejisi