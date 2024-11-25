İklim Değişikliği, Yangın Riskini Artırıyor: Sonbahar ve Kış Yangınlarına Dikkat

İklim Değişikliği Yangınları Artırıyor

ABD'nin Maryland, Pensilvanya ve New Jersey gibi bölgelerinde sonbahar ve kış yangınları alışılmadık bir şekilde artış gösteriyor. Türkiye Ormancılar Derneği Bilim Kurulu Başkanı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kavgacı, iklim değişikliğinin yangın koşullarını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.

Yangınlar Tehlike Saçıyor

Kasım ayının ilk haftasından itibaren, ABD'nin kuzeydoğusundaki bazı bölgelerde yangınlar, yerleşim yerlerini tehdit edecek boyutlara ulaşmaya başladı. ABD Kuraklık İzleme Sistemi (USDM) tarafından yayımlanan veriler, bölgenin geçirdiği kuraklık dönemlerini ve bunların yangınları nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Ali Kavgacı, "Yaz ayları dışında da yangınların gerçekleşmesi ve bunun haftalar boyunca sürmesi, sıcaklık artışı, kuraklık ve rüzgarlı kuru gün sayılarıyla ilişkilidir" dedi. 10 Kasım'da başlayan hafif yağmurlar öncesinde, Maryland ve çevresinde 5-6 hafta boyunca hiç yağış düşmedi.

Hava Koşulları Yangınları Tetikliyor

Yangınların başlamasıyla ilgili önemli noktalara değinen Kavgacı, "Hava koşulları izin vermediği sürece alevlerin söndürülemez hale gelmesi söz konusu olabilir" vurgusunu yaptı. Ayrıca, sıcaklık artışı ve kurutucu rüzgarların yangınları kolaylaştırdığını belirtti.

Önemli Etmenler: Oksijen ve Yanıcı Maddeler

Kavgacı, orman yangınlarının ekolojik bir sistem içinde meydana geldiği ve ekosistemin bileşenlerinin bu olayda belirleyici rol oynadığını ifade etti. Ayrıca, yanıcı maddelerin devamlılığı ve hava koşullarının, yangınların gelişimi üzerinde önemli etkileri olduğunu söyledi.

Bütünleşik Yangın Yönetimi Önerisi

ABD'deki yangınların sıklıkla meydana geldiği bölgelerde, insan faktörlerinin yangınlar üzerindeki etkisi büyük. Kavgacı, "İnsanın neden olduğu yangınların sayısının azalması, yangın sayılarının düşmesine yardımcı olacaktır" diyerek, çevre ve doğa koruma eğitiminin önemine değindi. Ayrıca, bütünleşik bir orman yangınları yönetim sisteminin gerekliliği üzerinde durdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.