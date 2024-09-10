İklim Elçileri Gençler Ankara'da Buluştu

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden seçilen iklim elçisi gençler, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP29) hazırlıkları çerçevesinde Ankara'da bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl üniversiteler aracılığıyla seçilen iklim elçileri, 11-24 Kasım tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek olan Yerel Gençlik Konferansı (LCOY) öncesinde toplandı.

İki Gün Süren Etkinlik

Gençlerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) süreçlerine seslerini iletebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik, 200'den fazla katılımcıyla iki gün sürdü.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde A. Ahonsi, UNICEF Türkiye ADAP Bölüm Başkanı Chizuru Iwata ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar gerçekleştirdi.

Gençlere Verilen Mesajlar

Bakan Yardımcısı Suver, iklim değişikliğinin özellikle gençlerin geleceğini tehdit ettiğini belirterek, "İklim elçilerimiz tarafından düzenlenen Yerel Gençlik Konferansı ile genç arkadaşlarımız, sürdürülebilir ve daha yeşil bir dünya için fikir geliştirerek iklim değişikliği ile ulusal mücadelemizde katkıda bulunacaklar," şeklinde konuştu.