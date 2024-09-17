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İklim Krizi Avrupa'da Erken Kış Şartları Oluşturdu

İklim değişikliği Avrupa'da soğuk hava dalgalarını tetikleyerek erken kış şartları yaşatıyor.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:19
İklim Krizi Avrupa'da Erken Kış Şartları Oluşturdu

İklim Krizi Kış Çevrimini Değiştiriyor

Uzmanlar, Avrupa'da ani soğuk hava koşullarının iklim değişikliği etkileriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Kutuplardan gelen soğuk hava, 11-15 Eylül tarihleri arasında kıtanın birçok yerinde sıcaklıkların aniden düşmesine neden oldu. Bu sırada aşırı yağışlar Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Slovakya, Romanya, İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde önemli su baskınlarına yol açtı.

Uzman Görüşleri

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, bu durumu erken bir soğuk hava dalgası olarak tanımladı. Türkeş, atmosferde oluşan değişikliklerin, özellikle Rossby dalgaları nedeniyle ani sıcaklık düşüşlerine neden olduğunu belirtti. Bu dalgaların, kutuptan gelen soğuk hava kütlesinin Avrupa'yı etkilemesine yol açtığını söyledi.

Prof. Dr. Cem Gazioğlu, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü, denizlerin ısınmasının hava kütlelerini etkileyerek ani yağışlara yol açtığını ifade etti. Özellikle Akdeniz’in aşırı sıcaklıklarının bu durumu daha da kötüleştirdiğini belirttikten sonra, Karadeniz'in de benzer bir soğuma yaşamadığını vurguladı.

Gelecek Öngörüleri

İklim değişikliğinin etkileriyle birlikte bu tür aşırı hava olaylarının artacağı öngörülüyor. Gazioğlu, "Akdeniz ve Karadeniz'deki yüksek su sıcaklıkları ile artan buharlaşmanın, ekstrem hava olaylarına yol açacağı kesinleşmektedir" diye ekledi. Ayrıca, yüksek derecelerdeki su sıcaklıklarının bölgede yağışların ve sel felaketlerinin artacağını gösteriyor.

Özetle, iklim değişikliği ve sıcak su kütlelerinin etkileriyle, Avrupa’da ve çevresindeki ülkelerde hava koşullarının son derece değişkenlik göstermeye devam edeceği yönünde uzmanın görüşleri dikkat çekiyor.

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