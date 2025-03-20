İklim Krizi Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, iklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetlerin suyun varlığını ve kalitesini tehdit ettiğini duyurdu.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu"nda konuşan Tan, küresel iklim değişikliğinin insan ve canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Yaşanan olumsuzlukların sağlıklı suya erişim konusunda zorluklar yarattığını ifade eden Tan, "Dünya bugün benzeri görülmemiş bir su krizinin eşiğinde." dedi.

Türkiye Su Kıtlığı Riskiyle Karşı Karşıya

Tan, Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ve iklim krizinden etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı. Ülkenin ilerleyen yıllarda su kıtlığı riski ile karşılaşabileceğini belirten Tan, "Yanlış tarım uygulamaları, plansız kentleşme, sanayileşmenin yarattığı kirlilik ve iklim değişikliği, su kaynaklarımızı hızla tüketiyor." şeklinde konuştu.

20230 yılı sonrasında Türkiye’nin su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alacağını bildiren Tan, Edirne’nin de bu tehditten uzak olmadığını ifade etti.

Su Kaynaklarının Korunması Gerekiyor

Prof. Dr. Tan, su kaynaklarının korunması, tasarruf edilmesi ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, küresel ısınmanın iklimde değişimlere yol açtığını belirtti. Subaşı, "İklim değişikliğinin etkilerinden en az etkilenmek ve su kaynaklarını korumak için duyarlı olmalıyız." dedi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de sempozyumda düşüncelerini paylaştı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.