İklim Krizi Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Prof. Dr. Mustafa Tan, iklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetlerin su krizine yol açtığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 12:39
İklim Krizi Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

İklim Krizi Su Kaynaklarını Tehdit Ediyor

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Tan, iklim değişikliği ve doğaya zarar veren faaliyetlerin suyun varlığını ve kalitesini tehdit ettiğini duyurdu.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu"nda konuşan Tan, küresel iklim değişikliğinin insan ve canlı yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti. Yaşanan olumsuzlukların sağlıklı suya erişim konusunda zorluklar yarattığını ifade eden Tan, "Dünya bugün benzeri görülmemiş bir su krizinin eşiğinde." dedi.

Türkiye Su Kıtlığı Riskiyle Karşı Karşıya

Tan, Türkiye’nin Akdeniz iklim kuşağında yer aldığını ve iklim krizinden etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu vurguladı. Ülkenin ilerleyen yıllarda su kıtlığı riski ile karşılaşabileceğini belirten Tan, "Yanlış tarım uygulamaları, plansız kentleşme, sanayileşmenin yarattığı kirlilik ve iklim değişikliği, su kaynaklarımızı hızla tüketiyor." şeklinde konuştu.

20230 yılı sonrasında Türkiye’nin su kıtlığı çekecek ülkeler arasında yer alacağını bildiren Tan, Edirne’nin de bu tehditten uzak olmadığını ifade etti.

Su Kaynaklarının Korunması Gerekiyor

Prof. Dr. Tan, su kaynaklarının korunması, tasarruf edilmesi ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise, küresel ısınmanın iklimde değişimlere yol açtığını belirtti. Subaşı, "İklim değişikliğinin etkilerinden en az etkilenmek ve su kaynaklarını korumak için duyarlı olmalıyız." dedi.

Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren de sempozyumda düşüncelerini paylaştı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde "İklim Krizi ve Edirne Sempozyumu" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'ta Kapanan 73 Köy Yolu İçin Çalışmalar Devam Ediyor
2
Yozgat'ta Kara Saplanan Yolcu Otobüsündeki 22 Yolcu Kurtarıldı
3
Hamas: Arabulucularla Görüşmeler Sürüyor, Gazze'ye Saldırıları Durdurun
4
Kastamonu'da Heyelan: İki Ev Zarar Gördü, Yol Çöktü
5
ABD Adalet Bakanı Bondi'den Tesla Saldırılarına Flaş Soruşturma Uyarısı
6
Hamaney: İsrail'in Gazze Saldırıları Büyük Bir Suç
7
Hava Sıcaklığı 60 İlde 10 Derecenin Altına Düştü

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!