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İklim Krizi ve Bakan Kurum'un Çözüm Önerileri

Bakan Murat Kurum, iklim krizinin etkilerini ve Türkiye'nin çözüm planlarını Avrupa ve Asya Zirvesi'nde açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:54
İklim Krizi ve Bakan Kurum'un Çözüm Önerileri

Bakan Murat Kurum, İklim Krizi Üzerine Konuştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İklim Krizinin Etkileri

Kurum, Rixos Tersane İstanbul Otel'de gerçekleştirilen zirvede, iklim krizinin global üretim ve tüketim sistemlerini derinden etkilediğini vurguladı. "İklim krizi, tedarik zincirinde kopmalara neden olarak gıda ve temiz suya erişimi zorlaştırıyor," dedi.

Türkiye'nin İklim Politikaları

Türkiye'nin iklim krizinin olumsuz etkilerini yoğun olarak hissettiğini belirten Kurum, "Ülkemizde sel, yangın ve kuraklık gibi doğal afetler arttı. Türkiye, bu krizleri izleyen bir ülke olmadı," diye ekledi.

Çözüm Yolları ve Hedefler

Bakan Kurum, 2035 yılına kadar geri kazanım oranını %60’a çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. "Sıfır Atık Hareketi ile temiz bir dünya için çalışıyoruz," dedi. Ayrıca, yenilenebilir enerji payının 2035’te %65’e çıkarılacağını duyurdu.

Bakan Kurum’un Vurguları

Kurum, iklim kriziyle mücadelede ülkesinin ve insanlığın geleceği için kararlı adımlar atacaklarını ifade etti. Ayrıca, Filistin ve Lübnan gibi bölgelerde yaşanan acılara da dikkat çekerek, dünya barışının sağlanması için birlik çağrısında bulundu.

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