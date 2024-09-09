İklim Krizi ve Şehir Planlaması: Yaşanabilir Kentlerin Önemi

İklim Krizi ve Şehir Planlamasının Artan Önemi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na (UNEP) göre, hızla gelişen şehirleşme ve ısı adalarının etkisiyle kentlerin ısınma hızı, dünya ortalamasının iki katına çıkacak. Uzmanlar, şehirlerin değişen iklim koşullarına uygun bir şekilde tasarlanması gerektiğini ifade ediyor.

2050'de Nüfusun %70'i Şehirlerde Yaşayacak

Dünya Bankası'nın 2022 verilerine göre, mevcutta dünya nüfusunun %56'sı şehirlerde ikamet ediyor; bu rakamın 2050 yılına gelindiğinde %70'e yükselmesi bekleniyor. Ancak mevcut sera gazı salımlarının devamı halinde, şehirlerin 2100 yılına kadar ortalama 4°C daha ısınabileceği öngörülüyor.

Tehditler ve Risk Altındaki Şehirler

2019 yılında iklim değişikliği nedeniyle 356 bin kişinin aşırı sıcaklardan hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ayrıca, 2050 yılına kadar yoğun nüfuslu kıyı şehirlerinin en az %5'inin sular altında kalma riski bulunuyor. Bu şehirler arasında Rio de Janeiro, Sidney ve Kalküta gibi risk altındaki noktalar yer alıyor.

Peyzaj Mimarının Görüşleri

Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Federasyonu’nun 60. Dünya Kongresi'ne katılan peyzaj mimarı James Corner, doğru şehir planlamasının iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne dikkat çekti. Corner, “Kentlerimiz yaşanabilir olmalı ve etkili ulaşım, yeşil alanlar sağlamalıdır” dedi.

Yeşil Alanların Önemi

Corner, kentlerdeki yeşil alanların ekosistem için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, bu alanların yağmur ve su yönetiminde, sıcaklık kontrolünde ve biyoçeşitliliğin sürdürülmesinde önemli işlevler üstlendiğini vurguladı.

Gıda Üretimi ve Tarım

Artan nüfus ve gıda ihtiyaçları doğrultusunda, şehirlerde tarım yapmanın gerekliliğine de değinen Corner, “Şehirler, kendi gıdalarını üretebilecek alanlara sahip olmalıdır” dedi.

Yapay Zekanın Rolü

Corner, yapay zekanın iklim kriziyle mücadelede büyük bir destek olabileceğini vurgularken, tasarım süreçlerinde insan elinin önemine dikkat çekti. “Doğanın işleyişini tasarlamak, sadece güzel tarafları değil, aynı zamanda karmaşık problemleri de dikkate almayı gerektiriyor” dedi.