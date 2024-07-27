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İklim Krizinin Etkileri: Yangınlar ve Karbon Emisyonları

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkilerini ve mücadele stratejilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:18
İklim Krizinin Etkileri: Yangınlar ve Karbon Emisyonları

İklim Krizi ve Yangınların Artışı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, yangınların iklim krizini hızlandıran kritik bir faktör olduğunu vurguladı. Yangınların, ormanların karbon emme kapasitesini etkileyen önemli unsurlar arasında yer aldığını belirtti.

Manavgat Yangını ve Ardındaki Etkiler

Prof. Tolunay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de meydana gelen büyük yangının yıl dönümünde, bu olayın iklim değişikliğine etkilerini değerlendirdi. Yangının, 140 bin hektar orman alanını yok ettiğini hatırlatarak, iklim olaylarının hızla değiştiğini ve 2100 yılına kadar sıcaklıkların ciddi şekilde artabileceğini söyledi.

Ormanların Korunması ve Sera Gazı Emisyonları

Ormanlar ve sulak alanların iklim değişikliğiyle mücadeledeki önemine dikkat çeken Tolunay, insan etkisiyle meydana gelen sera gazı emisyonlarının büyük bir kısmının fosil yakıtlardan kaynaklandığını, ormanların yok edilmesinin ise bu durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti. 1850 yılından bu yana, atmosferdeki sera gazlarının üçte ikisinin fosil yakıtlar ve üçte birinin ormansızlaşma nedeniyle arttığını belirtti.

Yangın Rejiminde Değişim

Yangın rejimlerinin değiştiğine dikkat çeken Tolunay, orman yangınlarının daha sıcak ve kurak hava koşullarında hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Daha önce Ege ve Akdeniz’de yangın sezonun mayıs-ekim ayları arasında iken, artık nisan ayından itibaren yangınların başladığını vurguladı. Karadeniz bölgesindeki yangınların ise kış döneminde görüldüğünü belirtti.

Yangınla Mücadele Stratejileri

Yangınların en büyük kaynağının insanlar olduğuna dikkat çeken Tolunay, iklim değişikliğiyle bu riskin daha da arttığını söyledi. Yangın çıkmasını önlemenin, yangın söndürmenin önünde gelen temel strateji olması gerektiğini belirtti. Yangınla mücadelede, uzmanlık ve bilinçlenmenin önemine vurgu yaptı, yalnızca teknik ekipmanların yeterli olmadığını ifade etti.

Prof. Tolunay, vatandaşların yangın konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini ve bu konuda eğitim verilmesinin önemine dikkat çekti.

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