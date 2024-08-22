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İklim Politikaları Güçlenmezse Avrupa'da Ölüm Oranları Artacak

2100 yılına kadar Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölümlerin 3 katına çıkma riski var.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 13:36
İklim Politikaları Güçlenmezse Avrupa'da Ölüm Oranları Artacak

İklim Değişikliği Tehdidi: Avrupa için Alarm Zamanı

Avrupalı araştırmacılar, iklim kriziyle mücadele için önlemler hayata geçirilmezse 2100 yılına kadar sıcaklığa bağlı ölümlerin üç katına çıkabileceği uyarısında bulunuyor.

Araştırma ve Sonuçları

The Lancet Public Health dergisinde yayımlanan araştırma, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu (LSHTM) ile Avrupa Birliği Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) ortaklığında gerçekleştirildi. Bu çalışmada, küresel ısınmanın etkileri nedeniyle özellikle güney Avrupa'daki yerleşim yerlerinin ciddi risk altında olduğu vurgulandı. Ölümler Üç Kat Artabilir

Mevcut iklim politikalarının devam etmesi durumunda, özellikle genellikle Avrupa'nın güney bölgelerinde yaşayan bireyler aşırı sıcaklarla ilişkili ölüm oranlarıyla karşılaşacak. Araştırma, sıcaklığa bağlı ölümlerin 2100 yılına kadar üç katına çıkacağı konusunda uyarıyor.

Yaşlı Nüfus ve Sıcaklık Riski

Son yıllarda Avrupa'da yaz mevsimlerinde sıcaklıkların normallerin üzerine çıkması, yaşlı nüfusun artışıyla birleşince ölüm riskini artırıyor. Araştırmalar, yaşlı bireylerin bu aşırı sıcaklardan daha çok etkileneceğini gösteriyor. Sıcaklık Artışının Etkileri

Sanayi Devrimi öncesi ortalama sıcaklıklarla karşılaştırıldığında, küresel ısınma nedeniyle sıcaklıkların yaklaşık 3 derece arttığı senaryosunda, sıcaklığa bağlı ölümlerin %13.5 oranında artabileceği tahmin ediliyor.

Bu durum, her yıl 85 yaş üstü bireyler de dahil olmak üzere 55 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine sebep olabilir. Ancak, ölümler ve sağlık risklerindeki artış yalnızca sıcaklıkla sınırlı değil; soğuktan kaynaklanan ölümlerin 2100 yılına kadar 363 bin 809'dan 333 bin 703'e düşmesi bekleniyor.

Etki Altında Kalan Bölgeler

Araştırma, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'nın bazı bölgelerinin, küresel ısınma ve yaşlı nüfusun artışından en fazla etkilenecek yerler arasında olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak, Avrupa'da iklim politikalarının güçlendirilmesi acil bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

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