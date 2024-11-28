İklim Portalı: Türkiye'nin İklim Değişikliği Mücadelesinin Yeni Aracı

İklim Değişikliğiyle Mücadelede Yeni Bir Dönem: İklim Portalı Tanıtıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen İklim Portalı, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesine yönelik önemli bir çevrim içi platform olarak tanıtıldı. Bu portal, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde hayata geçirildi.

Tanıtım Programı Detayları

Ankara'da düzenlenen tanıtım programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve AB Delegasyonu Yeşil ve Kapsayıcı Büyüme Bölüm Başkanı Virve Vimpari katıldı. Orhan Solak, iklim değişikliğinin bir küresel kriz olduğunu vurguladı ve çeşitli afetlerin ekonomik ve çevresel maliyetlerini artırdığını belirtti.

İklim Portalı'nın Hedefleri

Orhan Solak, eğitimin önemine de dikkati çekerek, portalın bilimsel verilerin güncel ve erişilebilir bir şekilde paylaşılması için tasarlandığını söyledi. "Bu platform, Türkiye'deki iklim değişikliği verilerinin paylaşımını hedefliyor ve planlama araçlarının doğruluğu açısından çok kritik bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

Portalın Özellikleri

İklim Portalı, kullanıcılara Türkiye'nin iklim politikaları ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi edinme, araştırma ve eğitim materyallerine erişim gibi imkanlar sunacak. Ayrıca, sera gazı emisyonları, sıcaklık değişimleri ve yağış oranları gibi önemli verilere analizler de içerecek. Kullanıcılar, interaktif haritalar aracılığıyla iklimle ilgili tüm etkinlikleri takip edebilecekler.

Gelecek için Umut Verici Adımlar

Solak, İklim Portalı'nın Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir kaynak olacağını belirtirken, portala girilen verilerin düzenli olarak güncellenmesi gerektiği konusuna da özen gösterdi. Bu araç, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede gereken bilinçli karar alma süreçlerine büyük bir katkı sağlamayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının yer aldığı çevrim içi platform İklim Portal'ın tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı. Programın ardından katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarının yer aldığı çevrim içi platform İklim Portal'ın tanıtımı Ankara'da bir otelde yapıldı. Programın ardından katılımcılar, aile fotoğrafı çektirdi.