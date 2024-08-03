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İkrime Sabri'den İşgal Altında İbadet Özgürlüğü Açıklaması

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri, İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğünün yok olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:24
İkrime Sabri'den İşgal Altında İbadet Özgürlüğü Açıklaması

Mescid-i Aksa İmam Hatibi İkrime Sabri'nin Açıklamaları

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail işgali altında Müslümanların ibadet özgürlüğünün bulunmadığını ifade etti. Gözaltına alınmasının ardından AA muhabirine konuşan Sabri, "İşgal altında Müslümanların ibadet özgürlüğü kesinlikle yok. İnsanların fikirlerini ifade etmeleri konusunda keyfi olarak baskı yapılıyor," dedi.

Gözaltına Alınma ve İfade Özgürlüğü

İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cuma hutbesinde dua ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Sabri, serbest bırakılmasının ardından bir dizi açıklamada bulundu. Mescid-i Aksa'da gerçekleştirilen cuma namazı hakkında açılan soruşturmanın "sahte ve yalan iddialar" etrafında döndüğünü belirtti.

Sabri ayrıca, İsrailli yetkililere hutbenin dini bir mesele olduğunu, herhangi bir tahrik içermediğini ve ibadet edenlerin huzur içerisinde Mescid-i Aksa'ya girdiklerini aktardı. "Cemaat namazı ve sükunete bağlı kaldı," diyen Sabri, yasaların dışına çıkmadığını vurguladı.

İdari Karar ve Baskı

Bir haftalık süre boyunca Mescid-i Aksa'dan uzak tutulduğunu, alınan kararın ise 6 aya kadar uzatılabileceğine dikkat çeken Şeyh Sabri, İsrail istihbaratının herhangi bir suçlamayı kanıtlayamadığını belirtti. İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Sabri'nin Doğu Kudüs'teki oturum izninin iptal edilmesi gerektiğini açıkladı.

İsrail makamları, son yıllarda sık sık İkrime Sabri'yi gözaltına alarak soruşturmaya tabi tutmuş ve Mescid-i Aksa'ya girişini engellemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumlarının iptal edilerek Batı Şeria'ya sürülmesine devam edilmektedir.

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