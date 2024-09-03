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İkrime Sabri, İsrail İstihbaratı Tarafından İfadeye Çağrıldı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail istihbaratı tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 10:09
İkrime Sabri, İsrail İstihbaratı Tarafından İfadeye Çağrıldı

İkrime Sabri'nin İfadesi İçin İstihbarat Çağrısı

Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi ve eski Kudüs ile Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, İsrail istihbaratı tarafından ifadesine başvurulmak amacıyla çağrıldı. Bu gelişme, Şeyh Sabri'nin hukuki savunmasıyla ilgili bir açıklamada duyuruldu.

Baskın ve İfade Talebi

İsrail polisinin, bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Sabri’nin evine baskın düzenlediği bildirildi. Polis yetkilileri, Sabri'ye ifade vermesi için bir talimat gönderdi.

Son Olaylar ve Yasağı

Geçmişte, İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik dua eden İkrime Sabri'yi gözaltına almıştı. İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" iptal edilerek şehrin dışına çıkarılacağının planlandığını belirtti. 8 Ağustos’taki gelişmeler neticesinde, Şeyh Sabri’ye 6 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirildi.

Devam Eden Soruşturmalar

Son yıllarda, İkrime Sabri, İsrail makamları tarafından sık sık gözaltına alındı, sorgulamalar yapıldı ve Mescid-i Aksa'ya girişine kısıtlamalar getirildi. Bu durum, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki kalıcı oturum statüsüne sahip Filistinlilerin oturum haklarının iptal edilmesine yönelik geniş bir stratejinin parçası olarak değerlendiriliyor.

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