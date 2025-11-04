İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'den Patnos'a Ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nu ziyaret ederek ilçe güvenliği, kamu düzeni ve vatandaş memnuniyetine ilişkin değerlendirme yaptı.