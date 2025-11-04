İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'den Patnos'a Ziyaret
Güvenlik hizmetleri ve kamu düzeni gündemdeydi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.
Görüşmede, ilçe genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, kamu düzeninin korunması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.
Ziyarete AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak ve beraberindekiler eşlik etti.
Kaymakam Burak Dertlioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.
