İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'den Patnos'a Ziyaret

Ağrı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nu ziyaret ederek ilçe güvenliği, kamu düzeni ve vatandaş memnuniyetine ilişkin değerlendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:55
Güvenlik hizmetleri ve kamu düzeni gündemdeydi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İl Emniyet Müdürü Göksel Önder, Kaymakam Burak Dertlioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Görüşmede, ilçe genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, kamu düzeninin korunması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyarete AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak ve beraberindekiler eşlik etti.

Kaymakam Burak Dertlioğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı İl Emniyet Müdürü Göksel Önder'e teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

