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İlaç Fiyatlandırmasında Avro Kuru Yenilendi

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında avro kuru %23,5 artırılarak 21,6721 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:13
İlaç Fiyatlandırmasında Avro Kuru Yenilendi

İlaç Fiyatlandırmasında Avro Kuru Güncellendi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar ile, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırmasında referans alınan 1 avro değeri %23,5 oranında artışla 21,6721 lira olarak belirlendi.

Yayınlanan Karar Hakkında Detaylar

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenleme ile, fiyat belirlemede dikkat edilecek unsurlardan biri olarak, ilgili ürünlerin etkin madde miktarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.

Kararın yürürlüğe girişi için belirlenen tarih ise yarın. Böylece ilaç fiyatlarının belirlenmesinde yeni bir döneme geçiş yapılmış olacak.

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