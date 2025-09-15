Ilan Volkov BBC Proms'ta Gazze'deki dramı durdurma çağrısı yaptı

Royal Albert Hall'da duygusal çağrı: 'Bunu durdurun'

Dünyanın en büyük klasik müzik festivallerinden BBC Proms'ta, BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nı yöneten İsrailli şef Ilan Volkov, konser sırasında Gazze'deki insani dramın son bulması çağrısında bulundu.

Londra'daki ünlü Royal Albert Hall'da sahneye çıkan Volkov, 'Kalbim aylardır her gün büyük bir acı içinde. İsrail'den geliyorum. Orada yaşıyorum. Orayı seviyorum. Orası benim memleketim. Ancak şu anda orada yaşananlar akıl almaz ölçüde korkunç ve dehşet verici.' ifadelerini kullandı.

Konuşması sırasında bazı izleyicilerin tepkisiyle karşılaşan Volkov, tepki gösterenlere yönelik olarak 'Siyaset duymak istemiyorsanız gidebilirsiniz. Siyaset hayatın bir parçası.' diyerek yanıt verdi.

Volkov, konuşmasının devamında durumun ağırlığını vurgulayarak, 'Binlerce masum Filistinli öldürülüyor. Hastane olmadan, okul olmadan, bir sonraki yemeği nerede yiyeceklerini bilmeden tekrar tekrar yerlerinden ediliyorlar. İsrailli esirler neredeyse 2 yıldır insanlık dışı şartlarda tutuluyor. Siyasi mahkumlar İsrail hapishanelerinde acı çekiyor.' dedi.

Şef, Gazze'de yaşananların İsraillilerin, Yahudilerin ve Filistinlilerin tek başına durduramayacağına dikkat çekerek seyircilere seslendi: 'Sizden bu deliliği durdurmak için gücünüzün yettiği her şeyi yapmanızı istiyorum, yalvarıyorum. Hükümetler tereddüt edip beklerken yapılan en küçük eylemin bile önemi vardır. Bunun daha fazla yaşanmasına izin veremeyiz. Geçen her an milyonlarca insanın hayatını riske atıyor.'

BBC Proms programında daha önce de 'Filistin için Yahudi Sanatçılar' adlı grup bir eylem düzenlemiş; bu eylem Melbourne Senfoni Orkestrası'nın (MSO) İsrail yanlısı tutumunu eleştirerek konserin duraklamasına neden olmuştu.

Volkov'un çağrısı, klasik müzik sahnesinde sanat ve siyaset arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıdı ve izleyiciler ile yetkililer üzerinde yankı buldu.