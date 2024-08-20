İLBANK, 2023 Yılının İlk Yarısında 179 Projeyi Tamamladı

İLBANK, Türkiye Genelinde Projelerle Büyümeye Devam Ediyor

İller Bankası (İLBANK), 2023 yılının ilk yarısında Türkiye genelinde 179 projeyi tamamlayarak hizmete sunmuş bulunmaktadır. Bu süreçte, özellikle deprem bölgesine yönelik 1,6 milyar liralık yatırım yapılmıştır.

Projeler ve Kaynaklar

İLBANK'tan yapılan resmi açıklamada, 81 ilde modern şehirler kurma hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlandığı ifade edilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı kaynaklar kullanılarak, kentsel altyapı ve şehircilik alanlarında pek çok yatırım hayata geçirilmiştir.

Recep Türk’ün Açıklamaları

İLBANK Genel Müdürü Recep Türk, kurumun yılın ilk altı ayında sermaye ve aktif büyüklüğünde güçlü bir performans sergilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yılın ilk 6 ayında 43 atık su, 57 içme suyu, 67 kentsel hizmetler ve 12 üstyapı projelerini tamamladık. 26 milyar liralık 264 projemizin ise yapımı devam ediyor."

Deprem Bölgesine Yönelik Destekler

Deprem bölgesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Türk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile koordineli olarak hem mali yardımlar hem de normalleşme sürecine destek verileceğini vurguladı:

"Deprem bölgesinde 13 atık su, 10 içme suyu ve 1 üstyapı projemizi tamamladık. 2024'te 17 projemiz tamamlanırken, 25 projemiz ise devam ediyor."

İLBANK, uluslararası finansman ile yerel yönetimlere yaklaşık 1,8 milyar avro büyüklüğünde 114 projeyi desteklemeye devam edecektir.