İLBANK, Gediz'deki GES ile Yılda 3 Bin 368 Ton Karbon Salınımını Önlüyor

İLBANK'ın Sürdürülebilir Enerji Destekleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali (GES), İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK)'nın sağladığı destekle önemli bir çevre projesine imza atıyor. Bu proje sayesinde yılda 3 bin 368 ton karbon salınımının önlenmesi hedefleniyor.

GES Projesinin Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İLBANK, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için desteklerini sürdürüyor. Gediz'de 68 bin 300 metrekarelik bir alana kurulan GES, yılda 5 milyon 310 bin kilovatsaat elektrik üreterek bölgedeki 26 bin 119 kişiye hizmet sağlıyor.

Bu projeden faydalanan 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacı karşılanarak, doğaya duyarlı ve yenilikçi bir yaklaşım sergileniyor. Her yıl gerçekleşen 3 bin 368 ton karbon salınımının engellenmesi, aynı zamanda atmosferdeki sera gazı etkisinin azaltılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkıda bulunuyor.