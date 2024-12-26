DOLAR
35,27 -0,09%
EURO
36,74 -0,18%
ALTIN
2.975,8 -0,44%
BITCOIN
3.443.680,18 1,43%

İLBANK, Gediz'deki GES ile Yılda 3 Bin 368 Ton Karbon Salınımını Önlüyor

İLBANK, Gediz'deki güneş enerjisi santraliyle yılda 3 bin 368 ton karbon salınımını engelleyerek iklim değişikliğiyle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:35
İLBANK, Gediz'deki GES ile Yılda 3 Bin 368 Ton Karbon Salınımını Önlüyor

İLBANK'ın Sürdürülebilir Enerji Destekleri

Kütahya'nın Gediz ilçesinde kurulan güneş enerjisi santrali (GES), İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK)'nın sağladığı destekle önemli bir çevre projesine imza atıyor. Bu proje sayesinde yılda 3 bin 368 ton karbon salınımının önlenmesi hedefleniyor.

GES Projesinin Detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu İLBANK, sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi santrallerinin kurulumu için desteklerini sürdürüyor. Gediz'de 68 bin 300 metrekarelik bir alana kurulan GES, yılda 5 milyon 310 bin kilovatsaat elektrik üreterek bölgedeki 26 bin 119 kişiye hizmet sağlıyor.

Bu projeden faydalanan 2 bin 500 konutun elektrik ihtiyacı karşılanarak, doğaya duyarlı ve yenilikçi bir yaklaşım sergileniyor. Her yıl gerçekleşen 3 bin 368 ton karbon salınımının engellenmesi, aynı zamanda atmosferdeki sera gazı etkisinin azaltılmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkıda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Okul Servisi Tıra Çarptı: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
2
Haziran 2024 Türkiye Gündemi: Barış Diplomasisi ve Eğitim Reformları
3
Türkiye'de Aralık 2024: Diplomasiden Trajediye Dolu Bir Ay
4
2024 Temmuz: Diplomasi ve İç Gelişmelerle Dolu Bir Ay
5
Türkiye'de Mayıs 2024: Siyasi Normalleşme ve Önemli Olaylar
6
Türkiye'de Nisan 2024 Olayları: Can Kaybı ve Siyasi Gelişmeler
7
Kasım 2024: Türkiye'de Öne Çıkan Gelişmeler ve Olaylar

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?