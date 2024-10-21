İLBANK'ın Çevre Projeleri ile Sürdürülebilir Su Yönetimi

İLBANK'ın Çevre Projeleriyle Geleceğe Yatırım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir parçası olan İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), son 5 yıl içinde 675 çevre projesini hayata geçirerek su ve çevre yönetiminde önemli adımlar attı.

Su ve Atık Yönetiminde Yenilikler

Yapılan açıklamaya göre, İLBANK, temiz su sağlamak ve atık suların arıtılmasını güvenli bir şekilde gerçekleştirmek için çeşitli projeler geliştirdi. 271 içme suyu şebeke ve arıtma tesisi, 161 atık su arıtma tesisi ile 199 kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edildi.

Atıkların Dönüşümü

İLBANK destekli projelerde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde kurulan 44 katı atık tesisi, günde 7 bin 300 ton kapasitesiyle atıkları ayrıştırarak değerli ürünler ve enerji üretiyor. Toplam proje sayısı 675 olarak belirlenmiş olup, amaçlanan hedef su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve çevrenin korunmasıdır.

İçme Suyu Projeleriyle Temiz Suya Erişim

İçme suyu arıtma tesislerinde, 125 milyon 276 bin 652 metreküp su kullanıma kazandırıldı. Modern atık su arıtma tesisleri, her iki alanda da su kirliliğiyle mücadele ediyor.

Kanalizasyon Sorunlarına Kalıcı Çözüm

Su baskınlarını önlemek amacıyla 199 yağmur suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. Bu hatlar, yoğun yağışlarda su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

İleri Teknoloji ile Su Arıtma

İleri biyolojik arıtma sistemleri, membran biyoreaktör (MBR) kullanarak atık suyun içindeki maddeleri yüksek verimle ayrıştırarak temiz su elde ediyor. Bu proses, su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltıyor.

Uzun Vadeli Çözümler İçin Çalışmalar

İLBANK, kuraklık ve artan su talebi nedeniyle mevcut su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak ve su tasarrufu sağlamak için yenilikçi yollar arıyor. İçme suyu şebekelerinde kayıp-kaçak oranlarını minimize etmek amacıyla izole ölçüm bölgeleri (DMA) oluşturulmakta ve bu sayede su kayıpları azaltılarak verimli kullanım sağlanmakta.

Su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı hedeflenerek, su israfının önlenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgelere yeterli kalitede suyun ulaşması amaçlanmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), 5 yılda 675 projenin hayata geçirilmesine destek oldu. İLBANK, temiz su ihtiyacını karşılamak, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlamak amacıyla suya ve çevreye dokunan projeleri 5 yıl içerisinde hayata geçirdi.